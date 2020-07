VÍDEO: Coronavirus.- La OMS insiste en que los contagios se están acelerando y pide un mayor liderazgo político

18/03/2020 El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, comparece en rueda de prensa para informar sobre la evolución de la pandemia de coronavirus. 18 de marzo de 2020. SALUD OMS



El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha insistido este lunes en que los contagios del nuevo coronavirus se están acelerando y ha pedido un mayor compromiso político para informar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de protegerse frente a la enfermedad que provoca, el Covid-19.



En rueda de prensa, Tedros ha recordado que este jueves, 30 de julio, se cumplen seis meses desde que la OMS declara al nuevo coronavirus como una emergencia internacional de salud pública, momento en el que se registraban menos de 100 casos fuera de China, país donde apareció el virus por primera vez, y ninguna muerte.



Sin embargo, en la actualidad ya se han notificado 16 millones de casos de Covid-19 y más de 640.000 muertes, si bien en las últimas seis semanas se han "duplicado" el número de nuevos contagios. En este sentido, Tedros ha reiterado la necesidad de que los países encuentren, aíslen y traten los casos, así como que identifiquen y pongan en cuarentena a los contactos.



"Manténgase alejado de los demás, lávese las manos, evite áreas abarrotadas y cerradas, y use una mascarilla allí donde se recomiende. Donde se siguen estas medidas, los casos bajan. Donde no se siguen, los casos suben", ha advertido el dirigente del organismo de Naciones Unidas.



Finalmente, Tedros ha asegurado que el futuro de la evolución de la pandemia del Covid-19 está "en nuestras manos", y ha comentado que la OMS sigue estando "totalmente comprometida" en ayuda a todas las personas y a todos los países a través de la ciencia, solidaridad y aportando soluciones.



"Cuando cumplimos seis meses desde la declaración de la emergencia sanitaria mundial, la pandemia está demostrando que la salud no es una recompensa para el desarrollo, es la base de la estabilidad social, económica y política", ha zanjado Tedros.



