Valoración de empresas tecnológicas habría alcanzado un límite

(Bloomberg) -- Las acciones de las compañías de tecnología se han disparado en los últimos meses y las valoraciones llegaron a un límite, lo que sugiere que podría haber un avance adicional limitado en el corto plazo, según Jefferies.

El analista Brent Thill cree que “en algún momento se agotará la expansión múltiple, y que la próxima etapa de crecimiento debe provenir de los fundamentos”. Si bien el entorno para los fundamentos “sigue siendo fuerte”, escribió, las expectativas son elevadas y “los inversionistas deberán ser pacientes en el [corto plazo] antes de que el avance comience nuevamente”.

La semana pasada vimos que los resultados de Microsoft Corp., International Business Machines Corp., Texas Instruments Inc., Intel Corp.y Snap Inc. respondieron a sus informes. Jefferies citó “la reacción negativa a las ganancias de la semana pasada” como evidencia de valoraciones que tienen un aumento adicional limitado.

En lo que va del año, el índice de tecnología de la información S&P 500 ha subido 16%, lo que lo convierte en el principal ganador porcentual entre los grupos de la industria. El grupo aumentó 30% durante el segundo trimestre, su mayor ganancia trimestral desde 2001. En general, el S&P 500 no registra muchas variaciones durante el año.

La analista Gina Martin Adams escribió que “las valoraciones relativas para las empresas de tecnología en el S&P 500 están nuevamente cerca del pico del ciclo”, aunque “todavía por debajo de los niveles de fines de la década de 1990”.

Los comentarios vienen antes de algunos resultados trimestrales muy esperados, como Apple Inc., Amazon.com Inc., Alphabet Inc., Facebook Inc.y Qualcomm Inc.

Los resultados de Apple atraen especialmente la atención este trimestre. Más temprano el lunes, JPMorgan eliminó al fabricante de iPhone de su lista de enfoque de analistas, y señaló que según las valoraciones actuales “los inversionistas que buscan más alzas tienen que centrarse en la trayectoria de ganancias a más largo plazo en lugar de esperar un alza a corto plazo”.

