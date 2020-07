Una avalancha en un centro de esquí deja un muerto en Argentina

Fotografía cedida este lunes por Catedral Alta Patagonia que muestra el sector norte del cerro Catedral, donde se produjo una avalancha, en la Patagonia (Argentina). EFE/Cortesía Catedral Alta Patagonia

Buenos Aires, 27 jul (EFE).- Un operario del centro de esquí Catedral Alta Patagonia de la ciudad de San Carlos Bariloche murió este lunes a causa de una avalancha causada por las intensas nevadas que registra el suroeste de Argentina, que además pone en riesgo la supervivencia de cerca de cinco millones de animales en la región.

La avalancha se produjo cerca de las 8.30 horas (11.30 GMT) en el sector norte del centro de esquí mientras personal del equipo de patrulleros se trasladaba por allí para realizar tareas de preparación previas a la apertura de las pistas al público y atrapó a dos trabajadores, informó la empresa operadora del centro de esquí Catedral Alta Patagonia.

Los compañeros de patrulla rescataron rápidamente a los trabajadores atrapados por la avalancha.

Uno de ellos sufrió traumatismos y el segundo, el jefe de patrulla Mario Ruiz, "fue rápidamente trasladado al sanatorio San Carlos en estado en estado delicado pero a pesar de los intentos del personal médico falleció en el sanatorio", indicó la compañía.

El Cerro Catedral, el centro de esquí más importante de la Argentina, había abierto hace pocos días para los residentes de Bariloche, en el marco de los protocolos por la pandemia de coronavirus, y hoy fue cerrado al público por la aplicación del plan de intervención de desencadenamiento de avalanchas.

CINCO MILLONES DE ANIMALES EN RIESGO POR LA NIEVE Y BAJAS TEMPERATURAS

Las intensas nevadas, combinadas con muy bajas temperaturas que llegaron a menos -30 grados en algunas zonas de la Patagonia austral, afectan desde hace varias semanas a la región suroeste de Argentina, dejando aislados a numerosos pobladores y poniendo en riesgo la producción bovina y ovina en la región.

"Estamos sumamente preocupados por la situación que está atravesando la Patagonia, las abundantes nevadas han complicado lo que es la producción ovina y vacuna, también está habiendo complicaciones en la circulación y la red eléctrica está sintiendo el flagelo de tan abundante temporal de nieve", declaró a Efe el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes.

Unos cinco millones de animales, en su gran mayoría ovejas, se encuentran en riesgo en las provincias de Chubut, Santa Cruz y el sur de Río Negro, según estimó a esta agencia el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Luján.

Luján señaló que "el hecho de las bajas temperaturas que se han producido complican mucho más porque congela toda la nieve y esto provoca que los animales no se puedan movilizar, no puedan encontrar lugares donde tomar agua y alimentarse y esto va deteriorando al animal hasta su muerte".

SOLICITAN ASISTENCIA PARA AFRONTAR LAS PÉRDIDAS

El dirigente agropecuario advirtió que la región podría sufrir "pérdidas importantes" pero que recién se podrán evaluar cuando cambien las condiciones climatológicas y comiencen los deshielos.

Hace 20 años que no se registraban nevadas tan intensas en la región patagónica, según Luján, quien advirtió que gran parte de la zona sur de Argentina necesitaba nieve luego de padecer extensas sequías para recuperar la humedad en las tierras pero estas atípicas condiciones climatológicas, "con este tipo de nevadas con muy bajas temperaturas, también provocan el deterioro de los animales, que será difícil recuperarlos en el tiempo".

El presidente de CRA destacó que las provincias están ayudando a los damnificados y urgió "una respuesta del Gobierno nacional para que los productores puedan tener acceso a alguna herramienta de colaboración para poder superar esta situación que se suma a toda la crisis que está atravesando el país".