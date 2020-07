UE puede volver a rigidizar prohibición a visitantes extranjeros

(Bloomberg) -- La Unión Europea parece decidida a mantener sus fronteras externas cerradas a los viajeros de la mayoría de los países, incluidos Estados Unidos, durante al menos dos semanas más, en medio de picos en los casos de coronavirus, según dos funcionarios familiarizados con el asunto.

La Unión Europea se inclina por acortar una lista de 13 estados: Canadá, China, Japón y Corea del Sur, entre ellos, cuyos residentes tienen luz verde para visitar el bloque, dijeron los funcionarios. Hablaron bajo condición de anonimato porque las deliberaciones del lunes entre los expertos fueron confidenciales.

La lista “blanca” de viajes de la Unión Europea también incluye a Argelia, Australia, Georgia, Marruecos, Nueva Zelanda, Ruanda, Tailandia, Túnez y Uruguay.

Argelia y Marruecos podrían salir de la lista cuando los diplomáticos de los países miembros de la Unión Europea tomen una decisión programada para el miércoles, según uno de los funcionarios. El veredicto equivaldrá a una recomendación no vinculante para los Gobiernos nacionales de la Unión Europea.

La Unión Europea está realizando su segunda revisión quincenal de una medida que comenzó a aplicar el 1 de julio para flexibilizar una restricción a los viajes no esenciales al bloque inducida por la pandemia. En la primera revisión del 17 de julio, la Unión Europea redujo la lista de 15 estados originales a 13, al eliminar a Serbia y Montenegro debido a nuevas infecciones allí.

El resurgimiento de casos de coronavirus en todo el mundo está obstaculizando los esfuerzos europeos para salir de las cuarentenas nacionales e impulsar nuevamente las economías nacionales durante la temporada turística estival.

La recomendación de fronteras exteriores abarca a 30 países europeos: todos los estados miembros de la Unión Europea, excepto Irlanda e Islandia y Liechtenstein, Noruega y Suiza, porque son parte del área de viaje libre de pasaportes del bloque.

