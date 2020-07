UE.- El BCE dice que la actuación conjunta de la UE genera un "dividendo europeo"

14/05/2020 El miembro del Comité Ejecutivo del BCE, Fabio Panetta. POLITICA ECONOMIA BCE



El Banco Central Europeo (BCE) considera que la respuesta paneuropea ofrecida con el fondo de recuperación para impulsar la reactivación de Europa genera un "dividendo europeo" con el que todos pueden sentirse ganadores, según el ejecutivo italiano de la entidad, Fabio Panetta, para quien los países más afectados por la pandemia deben ofrecer ahora una respuesta adecuada a los esfuerzos de sus socios más fuertes para alcanzar un acuerdo.



"Todos los líderes volvieron a casa cantando victoria. De hecho, tenían razón en hacerlo. Todos ganamos, porque todos nuestros países pueden beneficiarse de una respuesta común que impulse la recuperación de la economía europea", explica Panetta en una entrevista con el diario italiano 'La Repubblica'.



"Al actuar juntos, hemos generado una especie de 'dividendo europeo'", apunta el banquero central en referencia al elevado grado de interconexión de las economías del euro desde una perspectiva comercial y financiera, por lo que la recuperación de cualquiera de sus partes tiene repercusiones positivas en el crecimiento y el empleo en toda el área.



De este modo, Panetta destaca que aquellos países orientados a la exportación como Alemania o los Países Bajos son conscientes de los beneficios de la moneda única, por lo que en caso de surgir un 'shock' que no está relacionado con políticas imprudentes, "es de interés común ayudar a impulsar la economía europea".



En este sentido, el banquero italiano destaca que aquellos socios más fuertes, que no solo contaban con recursos para afrontar el impacto de la crisis, sino con la capacidad de sacar ventaja de la misma, han sido los que se han puesto al frente de la iniciativa. "Sin el motor franco-alemán que impulsara las cosas, no habría habido un fondo de recuperación", afirma.



De hecho, Panetta recuerda que, si en el pasado Alemania se había mostrado remisa a adoptar políticas comunes, en esta ocasión ha ido más allá de sus propios intereses nacionales a corto plazo y ha proporcionado un impulso decisivo a políticas que pueden reducir las divergencias económicas entre los países.



"Ahora necesitamos una respuesta adecuada de los países económicamente más débiles que han sido los más afectados por la crisis", apostilla.