Tanzania.- El opositor Tundu Lissu regresa a Tanzania más de dos años después de sobrevivir a un intento de asesinato

Lissu ha anunciado su voluntad de presentarse a las presidenciales de octubre



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El destacado opositor Tundu Lissu, quien ha anunciado su intención de presentar su candidatura a las próximas elecciones presidenciales en Tanzania, ha regresado este lunes al país africano, tras más de dos años recibiendo tratamiento médico en Bélgica después de sobrevivir a un intento de asesinato en 2017.



Lissu ha sido recibido por cientos de personas en el aeropuerto de la ciudad de Dar es Salaam, entre quienes figuraba la cúpula de su partido, Chadema, incluido el presidente de la formación, Freeman Mbowe.



El portavoz de la Policía, David Misime, había advertido contra la movilización de seguidores opositores y había recalcado que "los organizadores tienen que notificar a las autoridades 48 horas antes".



En este sentido, la Policía había desaconsejado a la población acudir al aeropuerto para recibir a Lissu, a pesar de lo cual cientos de personas han acudido al lugar, según ha informado el diario tanzano 'The Citizen'.



Lissu anunció el 8 de julio que intentará lograr el respaldo de Chadema de cara a presentar su nominación a las elecciones presidenciales que se celebrarán en octubre en el país africano, en las que se enfrentaría al actual mandatario, John Magufuli.



El opositor residía en Bélgica --donde ha sido sometido a numerosas operaciones-- desde finales de 2017, después de desplazarse al país europeo tras ser tiroteado en Tanzania. El político había cancelado previamente varios viajes a su país citando motivos de seguridad.



Lissu ha acusado al Gobierno de no tomar medidas contra los responsables del intento de asesinato, sin que hasta la fecha se hayan producido arrestos. Las autoridades argumentan que las investigaciones no avanzan debido a que no ha vuelto al país.



La comisión electoral de Tanzania fijó la semana pasada el 28 de octubre como fecha para la celebración de las elecciones presidenciales y parlamentarias, en las que la oposición intentará evitar un nuevo mandato del actual presidente.



El partido gubernamental de Tanzania eligió el 11 de julio a Magufuli como su candidato en las elecciones. El mandatario, que llegó al poder en 2015, ha sido muy criticado por la oposición, que le acusa de coartar la disidencia y la libertad de expresión en el país.



El mandatario también está siendo criticado por su gestión de la pandemia de coronavirus, puesto que ha restado importancia a la enfermedad de la COVID-19 y las autoridades dejaron de publicar datos durante semanas, por lo que se sospecha que hay muchos más casos en el país de los confirmados.