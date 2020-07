Sin F1 por la pandemia, autódromo de México convierte su pista en autocine

Con fotos de Pedro PARDO y video de Amaranta MARENTES. ///México, 27 Jul 2020 (AFP) - Decenas de personas salieron el domingo del confinamiento para asistir a un autocinema que comenzó a funcionar en el autódromo que alberga el Gran Premio de México de Fórmula 1, suspendido este año por la pandemia.En un día lluvioso, enfilaron sus autos en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, de Ciudad de México, para participar en el Autocinema Mixhuca, alternativa de ocio ideada para mantener el distanciamiento social y prevenir la propagación de la covid-19.Mixhuca solo proyectará películas mexicanas.Hasta allí llegó Juan Manuel Bedwell, veterano contador público que regresó a un autocine tras cuatro décadas para disfrutar de "Tercera llamada" (2013), una comedia basada en la obra del francés Albert Camus "Calígula". Pero a diferencia de sus años mozos, esta vez no lo acompañaba su novia, sino tres hijos y tres nietos que amontonados en una camioneta disfrutaron de la función. "Es algo que no esperábamos (la epidemia), pero tenemos necesidad de salir porque si seguimos encerrados cada día nos deprimimos más", dijo Bedwell a la AFP. Organizado por la Secretaría de Cultura capitalina, el autocinema, con capacidad para 415 automóviles, abrirá sus puertas cada domingo y miércoles en funciones dobles hasta el 19 de agosto. Los autocinemas llegaron a México en la década de 1950, pero la tradición se perdió y ahora, "por la pandemia y la necesidad de una 'nueva normalidad', son una gran posibilidad", dijo Argel Gómez, director de Grandes Festivales de la Secretaría de Cultura. - Autódromo multiusos - La inmensa pista del Hermanos Rodríguez ha multiplicado sus usos en medio de la pandemia, que el pasado viernes obligó a suspender los grandes premios de Fórmula 1 de México, Estados Unidos, Brasil y Canadá.Del otro lado del complejo, que acoge los festivales musicales más importantes del país, se ubica un hospital provisional para pacientes del nuevo coronavirus.México, de 127 millones de habitantes, es el cuarto país más enlutado por la covid-19, con 43.680 decesos, además de 390.516 contagios.La programación incluye 16 filmes, como el consagrado "Babel" (2006), del ganador del Oscar Alejandro González Iñárritu, o "Polvo" (2019), nominado este año a 11 premios Ariel del Cine Mexicano.Al igual que el resto de las industrias fílmicas, la mexicana quedó en pausa cuando el virus comenzó a propagarse en el país a finales de febrero. Según cifras de la Academia Mexicana de Cinematografía, en 2019 se produjeron cerca de 200 filmes."Si de algo sufrimos es que el cine mexicano no se ve en México, en comparación con las producciones de Hollywood, así que esta iniciativa es maravillosa", opinó el cineasta y músico Sergio Arau, cuyo filme "Un día sin mexicanos" forma parte de la programación. - "Ganamos espacio" - Mario Tello, empleado en una empresa de software, también celebró la propuesta. "Es importante promover el cine nacional, sobre todo porque no tiene la mejor imagen entre nosotros, pero creo que hay películas que valen mucho la pena", comentó Tello, de 28 años.Para Ernesto Contreras, director de cine y expresidente de la Academia Mexicana de Cinematografía, cada espacio ganado para difundir las producciones nacionales "es motivo de celebración". Su película "Sueño en otro idioma", ganadora del "Audience Award: World Cinema Dramatic" en el Festival de Cine de Sundance 2017, será proyectada el 9 de agosto y él asistirá para revivir la experiencia de un autocinema luego de 20 años. "Esta vez será muy diferente y acorde a lo que estamos viviendo, pero en la medida de que abramos esas posibilidades, aunque sea en esta nueva alternativa, ganamos espacio para nuestro cine", señaló Contreras. nc/axm -------------------------------------------------------------