Sanguinetti cree que la coalición oficialista uruguaya funciona "de modo eficaz"

El expresidente de Uruguay y secretario general del Partido Colorado, Julio Sanguinetti, habla con periodistas este lunes, en Montevideo (Uruguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 27 jul (EFE).- El expresidente de Uruguay Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000) opinó este lunes que la coalición de Gobierno liderada por Luis Lacalle Pou funciona "de un modo eficaz y efectivo", sin que se resienta por el adiós a la política del excanciller Ernesto Talvi, anunciada este domingo.

"La coalición viene funcionando de un modo eficaz y efectivo, incuestionable. Todos los días se habla de ello, y es natural porque es el Gobierno, pero en cinco meses se ha enfrentado con éxito la pandemia -se la sigue enfrentando-, con espíritu de unidad cívica y se salió adelante con la Ley de Urgente Consideración", explicó a la prensa durante un acto público en Montevideo.

El histórico líder del Partido Colorado (PC, centroderecha) recordó que "la coalición está asentada en un compromiso y quienes lo firmaron naturalmente lo hicieron en representación de partidos", en alusión a que la marcha de Talvi, primero de la Cancillería y después de la política activa, no puede influir en el Gobierno.

Sanguinetti no valoró la decisión tomada por su correligionario, de quien está muy distanciado en los últimos tiempos, y se limitó a recordar el comunicado emitido hoy por el Comité Ejecutivo del PC en el sentido de "multiplicar su espíritu para seguir contribuyendo a la coalición".

Por su parte, Adrián Peña, coordinador político del sector Ciudadanos, al que pertenece Talvi, rubricó en una rueda de prensa la declaración del partido.

"Creo que esto puede dar una señal de lo sólida que la coalición está en la medida de que, a pesar de un cambio que a nosotros nos afecta y esta no es una buena noticia para el sector ni para nuestro partido, en ningún caso la coalición está en duda", indicó.

Durante su comparecencia, el futuro ministro de Ambiente de Uruguay reconoció que la salida de Talvi de la política activa, "si bien estaba en el escenario de probabilidades, no era seguramente la que tenía mayor probabilidad".

Peña, estrecho colaborador del excanciller en Ciudadanos, insistió en el "agradecimiento" por su aportación a un partido "que pasaba por un mal momento", y que supuso "una renovación muy importante".

El senador Ernesto Talvi, que ocupó el cargo de canciller del actual Ejecutivo durante los cuatro primeros meses de mandato, anunció este domingo su retiro definitivo de la política.

Aunque dijo que seguirá al servicio de Ciudadanos, ratificó su intención de "no ocupar ningún cargo público" y de no presentarse "en el futuro para ningún cargo electivo", lo que descartó una posible candidatura a las elecciones presidenciales de 2024.

Talvi había sido candidato en los comicios de 2019 y, tras caer en primera vuelta, participó activamente de la coalición que apoyó en el balotaje a Lacalle Pou, del Partido Nacional (PN, centroderecha), junto a Cabildo Abierto (CA, derecha), Partido de la Gente (PG, derecha) y Partido Independiente (PI, centroizquierda).