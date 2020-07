Sandra Barneda y Nagore Robles, intercambio de mensajes meláncolicos para confesar lo que se echan de menos

15/06/2018 Nagore Robles y Sandra Barneda, juntas en una fiesta de "Supervivientes" EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 27 (CHANCE)



Desde que decidieron dar una segunda oportunidad a su relación, Nagore Robles y Sandra Barneda no ocultan lo enamoradas que están la una de la otra. Muy discretas con su vida privada, no han dudado en los últimos tiempos en compatir fotografías juntas y en dedicarse numerosos piropos que demuestran lo felices que son juntas. Sin embargo, su noviazgo está pasando por una complicada prueba de fuego, ya que la presentadora se encuentra en República Dominicana grabando la segunda temporada de "La isla de las tentaciones".



Nagore, que se ha quedado en España, no puede extrañar más a su chica, y ha compartido un emocionante mensaje en su cuenta de Instagram: "Cuando me decías que tenías miedo, te pintaba el mundo de colores y hasta los inventaba para verte sonreír. Ahora sin ti no encuentro colores para los días grises".



Aunque no nombra a Sandra en la publicación, todo parece indicar que estas palabras van dirigidas hacia ella, reflejando todo lo que Nagore la echa de menos y lo duros que se le están haciendo los días sin la periodista a su lado.



Quien sabe si la colaboradora de Mediaset podrá disfrutar pronto de una escapada a República Dominicana para sorprender a Sandra, que por su parte también ha dedidado un romántico mensaje a Nagore confesando todo lo que la echa de menos.



Nagore y Sandra demuestran, con hechos y palabras románticas, que segundas oportunidades sí son buenas pese a que el refrán diga lo contrario. Y nosotros al verlas no podemos exclamar menos que... ¡Qué bonito es el amor!