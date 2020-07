Portaltic.-Xiaomi integra los auriculares en el diseño del 'smartphone' para solucionar la falta de puerto jack

27/07/2020 Mi True Wireless Earphones 2 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA XIAOMI



MADRID, 27 (Portaltic/EP)



La compañía china Xiaomi trabaja en un diseño de 'smartphone' que integra los auriculares inalámbricos en el propio dispositivo, una solución a la falta de conector jack cada vez más frecuente en muchos móviles.



El diseño, publicado en una patente en la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, recogida por Let's Go Digital, muestra un 'smartphone' con dos compartimentos en la parte superior, en los que se guardarían los auriculares cuando no se están usando -similar a los compartimentos para lápices ópticos de algunos 'smartphones'-. Soportarían conexión Bluetooth para la sincronización.



Ese compartimento, además, serviría para mantener cargados los dos auriculares. De esta forma no haría falta tener una caja externa de almacenamiento y carga.



Los auriculares, por su parte, también presentarían un diseño particular. En concreto, la parte superior, que coincidiría con la que se introduce en el oído, rota, de tal forma que evitaría que sobresalieran en el móvil cuando estuvieran guardados en él.