Portaltic.-Garmin asegura que el corte temporal de su servicio de sincronización no afectó a los datos de los usuarios

27/07/2020 Garmin Swim 2 POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA GARMIN



MADRID, 27 (Portaltic/EP)



El corte temporal del servicio de sincronización de Garmin con motivo de un ciberataque no ha afectado a los datos de los usuarios, cuya información ha quedado almacenados en el dispositivo en todo momento.



La semana pasada, la red interna de Garmin fue víctima de un ciberataque, que obligó a la compañía a detener algunos de sus servicios, entre los que se encontraba Garmin Connect, que sincroniza los datos de actividad del usuario entre la nube y los dispositivos.



Aunque la compañía no dio muchos detalles al respecto, medios como ZDNet apuntaron a un ataque de tipo 'ransomware', por el que los cibercriminales habrían encriptado la red interna y algunos sistemas de producción.



Garmin se centró entonces en realizar un proceso de mantenimiento que terminó durando un par de días, y que afectó a los servicios Garmin Connect, su web y flyGarmin, el sistema de navegación para la aviación.



En una actualización al breve comunicado compartido en su web, la compañía asegura que "no tiene indicios" de que este el corte del servicio haya afectado a los datos de los usuarios, ni a la actividad ni a los pagos ni a la información personal.



Según informan en TechCrunch, el responsable del ataque es el 'ransonware' WastedLocker, que empezó a detectarse en mayo y lo ejecuta el grupo Evil Corp.