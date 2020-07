19/07/2019 Pillamos a Álvaro Lobo saliendo de casa de Alejandra Rubio tras su reconciliación. MADRID, 27 (CHANCE) Alejandra Rubio ha decidido darse una segunda oportunidad con Álvaro Lobo después de una corta separación de cinco meses en la que le dio tiempo de echarse otro novio, Tassio de la Vega, al que incluso presentó a toda la familia. Sin embargo, la relación con el empresario bodeguero no cuajó por el fuerte carácter de ambos y la hija de Terelu Campos se ha reconciliado con Lobo. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



Alejandra Rubio ha decidido darse una segunda oportunidad con Álvaro Lobo después de una corta separación de cinco meses en la que le dio tiempo de echarse otro novio, Tassio de la Vega, al que incluso presentó a toda la familia. Sin embargo, la relación con el empresario bodeguero no cuajó por el fuerte carácter de ambos y la hija de Terelu Campos se ha reconciliado con Lobo.



Hemos pillado al DJ, tan discreto como de costumbre, saliendo de la casa de Alejandra Rubio. De lo más serio, Álvaro mantiene su tónica habitual de no abrir la boca. Ni siquiera durante los meses que estuvieron separados habló del clan Campos - al que perteneció durante dos años - y este silencio habría gustado tantísimo a la joven colaboradora que habría pesado a la hora de una reconciliación que, cuanto menos, sorprende por lo inesperada.



Poco después, veíamos salir de su casa a Alejandra, muy sorprendida porque hubiésemos visto a Álvaro saliendo hacía pocos minutos de allí: "madre mía, madre mía". La hija de Terelu Campos, muy discreta, asegura que "no voy a decir nada", pero una vez más, las imágenes hablan por sí solas. Y Lobo vuelve cinco meses después a la casa de la joven.