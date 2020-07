Pekín toma el control del consulado de EE.UU. en Chengdu

(Bloomberg) -- Las autoridades chinas tomaron el control del consulado estadounidense en Chengdu tras su cierre, el último hito histórico que marca el deterioro de las relaciones entre Washington y Pekín.

Estados Unidos bajó el lunes su bandera sobre el consulado estadounidense en la ciudad del suroeste de China, menos de tres días después de que el Gobierno obligara a sus homólogos chinos a abandonar su misión en Houston. El cordón de seguridad alrededor del consulado, que había disminuido desde que China anunció el viernes su decisión de expulsar a los diplomáticos, se volvió a intensificar el lunes por la mañana y la policía impedía que los peatones se acercaran a una cuadra de la instalación.

Las autoridades chinas entraron por la puerta principal del consulado, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de China en un comunicado el lunes. El consulado se cerró a las 10 de la mañana, de acuerdo con la solicitud de China.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Wang Wenbin, dijo el lunes en una sesión informativa diaria en Pekín que la entrada de las autoridades en el complejo fue una “respuesta legítima y necesaria frente a lo que hizo Estados Unidos”.

El cierre de la misión estadounidense después de 35 años causó un flujo constante de espectadores durante todo el fin de semana, mientras la gente filmaba camionetas en movimiento y el personal del consulado entraba y salía de las puertas del recinto. Los dos consulados son las víctimas más tangibles de una de las peores disputas entre Estados Unidos y China desde que ambas partes establecieron formalmente las relaciones en 1979.

En un diaporama de despedida publicado en las redes sociales chinas, el consulado de EE.UU. en Chengdu dijo que los diplomáticos locales designados apreciarían el recuerdo de trabajar para promover el entendimiento mutuo entre el pueblo estadounidense y los de Chongqing, Guizhou, Sichuan, Tibet y Yunnan.

Un locutor de la estatal China Global Television Network informó durante el fin de semana que algunos miembros del personal chino todavía estaban negociando sus paquetes de indemnización con el consulado luego de ser despedidos. Algunos empleados estadounidenses “no se irán tan rápido porque todavía hay mucho trabajo por hacer”, dijo CGTN, citando a personas que no identificó.

Hu Xijin, el editor en jefe del periódico Global Times del Partido Comunista, dijo en Weibo que algunos empleados chinos en el consulado fueron compensados de forma insuficientemente después de ser despedidos, sin especificar de dónde obtuvo la información.

La decisión de la administración Trump de cerrar la misión de Houston siguió a años de frustración por lo que sería actividad criminal y encubierta dirigida por Pekín para robar secretos comerciales y llevar a cabo operaciones de influencia maligna en todo Estados Unidos. Mientras que dos ciudadanos chinos fueron condenados en el último año por tratar de robar secretos comerciales en la capital energética de Estados Unidos, funcionarios de la administración estadounidense dijeron el viernes a periodistas que la actividad conducida a través del consulado de Houston representaba la “punta del iceberg”.

Nota Original:Beijing Takes Over U.S. Chengdu Consulate After Forced Closure

©2020 Bloomberg L.P.