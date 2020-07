Para la OMS es inviable mantener fronteras cerradas por covid-19 a mediano plazo

Para la OMS es inviable mantener fronteras cerradas por covid-19 a mediano plazoGinebra, 27 Jul 2020 (AFP) - Mantener los cierres de fronteras para enfrentar la pandemia viral es una estrategia inviable indicó este lunes la Organización Mundial de la Salud (OMS). "Mantener las fronteras internacionales cerradas no es necesariamente una estrategia viable", subrayó Michael Ryan, director para situaciones de emergencia de la OMS, durante una conferencia de prensa telemática. "Será prácticamente imposible para los países mantener sus fronteras cerradas en un futuro cercano", agregó."Las economías deben reabrir, la gente debe trabajar, el comercio debe reanudarse", admitió, aunque reconoció que cada Estado debe tener en cuenta individualmente cuáles son los riesgos de abrir sus fronteras.Numerosos países están cerrando sus fronteras a los viajeros procedentes de zonas de riesgo, o imponen cuarentenas y pruebas, pero sin una estrategia concertada. "Es muy difícil contar con una política que convenga a todos. Si soy una pequeña nación sin casos de covid-19, un solo caso (importado) puede significar un desastre. En un país donde la incidencia de la enfermedad es importante, cerrar las fronteras puede no significar una diferencia", continuó. "Las medidas de restricción de los viajes deben tomarse conjuntamente a otras medidas", subrayó. "Pero solamente las primeras no son efectivas para limitar la propagación del coronavirus, que está por todas partes", añadió el funcionario de la OMS.cf/nl/age/mb