Países pobres se quedan sin tiempo para enriquecerse: M. Sharma

(Bloomberg) -- Naciones Unidas actualmente predice que para 2027, India superará a China como el país más poblado del mundo. Las estimaciones sugieren que India y Nigeria sumarán en conjunto 470 millones de personas en las próximas tres décadas; casi una cuarta parte de la población mundial aumentará hasta 2050. Sin embargo, según un nuevo estudio de la Universidad de Washington, varios países en desarrollo podrían encontrar sus llamados dividendos demográficos decepcionantes.

Publicado en The Lancet, el estudio de la Universidad de Washington ha mejorado el modelo de la ONU al modelar la fertilidad de manera diferente y hacer que su declive sea más sensible a la disponibilidad de anticonceptivos y la difusión de la educación. En muchas partes de India, por ejemplo, la tasa de fertilidad total, el número promedio esperado de hijos nacidos de cada mujer, ya está muy por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1 y cae más rápido de lo esperado. El estudio, que también trata de explicar los ciclos de retroalimentación entre educación, mortalidad y migración, concluye que las poblaciones de todo el mundo comenzarán a reducirse antes y más rápido de lo previsto.

El sur de Asia, por ejemplo, tendría 600 millones de personas menos en 2100 de lo previsto anteriormente gracias a niveles de fertilidad más bajos de lo esperado. En lugar de crecer, la población de India alcanzaría su punto máximo en 2050 y luego disminuiría al 70% de esa cifra para fines de siglo. Para ese punto, la población de China sería aproximadamente la mitad de su tamaño actual. Por otro lado, África subsahariana continuaría creciendo, y Nigeria entraría en el siglo XXII como el segundo país más grande del mundo, detrás de India y justo por delante de China y Pakistán.

Para los formuladores de política en India y otras naciones en desarrollo, estas no son buenas noticias. Como señalan los autores del estudio de la Universidad de Washington, una disminución de la población mundial tiene “implicaciones positivas para el medio ambiente, el cambio climático y la producción de alimentos”. Pero también significa que el tiempo se está agotando, de hecho, puede que ya se haya agotado, en los relojes de desarrollo de esos países.

China ha sido verdaderamente afortunada en su demografía; alcanzó su punto máximo en el momento adecuado. Los chinos en edad de trabajar, tanto en número total como en porcentaje de la población, alcanzaron su punto máximo justo cuando el comercio mundial estaba más abierto. Esto hizo que las posibilidades de crecimiento liderado por la manufactura fueran más fáciles de aprovechar de lo que habían sido durante siglos.

Los países que vienen después, India y Pakistán en particular, se enfrentarán a un mundo más cerrado. Y, lo que es peor, ahora saben que son las personas actualmente en la fuerza laboral, o los niños en la escuela, quienes a lo largo de sus vidas tendrán que llevar al país a la prosperidad. Para los países cuyas poblaciones comenzarán a disminuir en la década de 2040, esta generación de trabajadores y la siguiente es todo lo que hay: deben, como sus homólogos chinos en las últimas dos décadas, llevar a sus países de la granja a la fábrica y más allá.

En este momento, los impulsores de India promocionan el hecho de que su población en edad laboral aumenta en un millón de personas al mes, lo que impulsa el crecimiento económico. Si ese impulso demográfico se agota antes de lo esperado, el crecimiento dependerá de la productividad individual, no de números absolutos. Eso significa que la educación y la atención médica, así como una infraestructura “blanda” similar, ya no parecen lujos de los países ricos. A menos que lo logren en la próxima década, de hecho en los próximos años, países como India, Indonesia y Brasil nunca se volverán ricos.

Hay otros peligros, algunos de los cuales señala el artículo de The Lancet de pasada. Es la difusión de la educación de las mujeres y los derechos reproductivos de las mujeres lo que está causando estas disminuciones en la fertilidad. A menos que las mujeres obtengan influencia política para igualarlas, bien podrían terminar siendo “culpadas” por la pérdida de poder nacional causada por una población canosa. Esos derechos duramente ganados podrían comenzar a reducirse. En lugares con sociedades particularmente patriarcales, como gran parte del sur y oeste de Asia, esto es aún más peligroso que en otras partes.

Incluso los países más afortunados deberán tener cuidado. Para 2050, como se esperaba, China será la economía más grande del mundo. Pero los autores del estudio predicen que, a medida que disminuye la población china, la inmigración debería en teoría continuar fortaleciendo la fuerza laboral de Estados Unidos. Estados Unidos podría convertirse nuevamente en la economía más grande del mundo en 2098, si el país cumple con sus ideales y sigue recibiendo a los migrantes del mundo. No hay mejor manera de garantizar que Estados Unidos vuelva a ser grande.

