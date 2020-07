OMS: España está afrontando rebrotes de coronavirus con responsabilidad

EFE/ Salvatore Di Nolfi/Archivo

Ginebra, 27 jul (EFE).- España está afrontando los rebrotes de coronavirus que está sufriendo con responsabilidad, apertura y con una estrategia de vigilancia agresiva, dijo hoy el director de Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan.

"La complacencia no es una opción y no creemos que el Gobierno de España esté siendo complaciente, sino todo lo contrario, está siendo responsable, abierto y agresivo en su estrategia de vigilancia", declaró el alto responsable de la lucha internacional contra la pandemia.

Cataluña, la región más afectada por los rebrotes de las últimas semanas, notificó este domingo 886 nuevos contagios en un día, frente a los 1.493 de la víspera.

Otros brotes activos se registran en la ciudad de Zaragoza y en la provincia de Lleida, todos en el noreste de España.

Ryan explicó que en varios países se han registrado aumentos de casos de covid-19 luego de levantarse las restricciones a la movilidad de las personas, pero recalcó que España ha desarrollado un sistema de vigilancia capaz de detectar muy rápido los rebrotes.

"Las autoridades nos han asegurado que están tomando todas las medidas para investigar, suprimir los grupos en los que se están produciendo contagios y tomando acciones localizadas", agregó el médico y especialista en enfermedad infecciosas irlandés.

No obstante, Ryan afirmó que "tomará un cierto número de días o semanas ver cuál es el futuro en España".

"Confiamos en que con el amplio enfoque que tiene, con su capacidad de vigilancia (epidemiológica) y un ritmo sostenido de test, así con la cooperación de la gente, veamos estos grupos de contagio bajo control", comentó.

Haciendo una evaluación global del momento en el que se encuentra la pandemia, Ryan explicó que está claro que cuando los países levantan las medidas aplicadas para suprimir el virus éste retorna.

"Cuando se ejerce presión sobre el virus se tiene éxito en reducir el número de casos, pero cuando las medidas se relajan los casos pueden aumentar rápidamente. Si se trata de la segunda ola, en realidad ésa no es la discusión que importa", indicó.

Por "presión" sobre el coronavirus la OMS se refiere a que es imperativo que las autoridades sanitarias sepan dónde está el patógeno, que entiendan que grupo de la población están afectados y que mantengan medidas de control suficientemente fuertes.

Se ha visto que en prácticamente cada lugar donde las medidas de cuarentena y otras se levantaron mientras todavía había transmisión comunitaria del virus (casos sin relación entre ellos), los números de contaminaciones volvieron a dispararse.

Sobre las restricciones de viajes, Ryan afirmó que "por si mismas no son efectivas" si no se aplican en combinación con otras medidas de prevención, de la misma forma que la higiene de manos o el uso de mascarillas tampoco son útiles de forma aislada.

"El virus está en todas partes y se moverá apenas tenga la oportunidad, no importa si es dentro de los países o entre los países", dijo, para agregar enseguida que es prácticamente imposible que los países puedan mantener sus fronteras cerradas en el futuro próximo porque la economía no podría soportarlo.

Para la OMS el riesgo más grande está en que el virus se mueva de una zona donde se transmite de forma intensa a otra donde los contagios han podido ser controlados.

El experto consideró que la vuelta a los confinamientos generales no es una opción viable.

En cambio, vaticinó que probablemente el futuro consistirá en "reaccionar frente a casos y grupos de casos, con transmisión comunitaria en algunos casos; y se tendrá que cerrar o restringir la movilidad y los encuentros en esas áreas locales".