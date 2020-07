MERCADOS ARGENTINOS-¿Qué dicen los analistas? Semana del 27 al 31 de julio

BUENOS AIRES, 27 jul (Reuters) - Analistas opinan sobre la economía de Argentina luego de que el Gobierno volviera a rechazar la contrapropuesta que realizaron grupos de acreedores para reestructurar unos 65.000 millones de dólares en bonos, pero señaló que está dispuesto a mejorar los términos legales.

La larga negociación se da en momentos en que el país transita una profunda recesión, con alta inflación, en medio de una compleja cuarentena que frena la actividad económica.

* "Creo que si no se cierra (la reestructuración de deuda) va a ser una oportunidad perdida y claramente va a complicar lo que viene, la salida de la economía que ya fue muy afectada por la pandemia ahora por un default, y realmente los que queremos una recuperación de una economía rápida podríamos llegar a desilusionarnos si no llega a haber un acuerdo con la deuda", dijo en declaraciones radiales el economista Miguel Kiguel.

* "Luego que se conozcan la propuestas de ambas partes, se puede afirmar que las distancias en los aspectos económicos y legales son muy pocas. En lo primero hay una diferencia promedio de solo 3 dólares en valor presente, mientras que en lo segundo las cuestiones legales son en torno a la reagrupación y reasignación de series. Así, esperamos que las negociaciones continúen y la fecha límite de aceptación del canje del 4 de agosto sea extendida, pero finalmente el acuerdo entre Gobierno y bonistas se logre", dijo Roberto Geretto, economista del Banco CMF.

* "La incertidumbre es inherente a un proceso de reestructuración de deuda y más en las condiciones como las que le tocan a Argentina, es decir, en medio de una pandemia y de crisis económica mundial. Es por esto, que los precios de los bonos se encuentran experimentando alta volatilidad hace ya un tiempo aunque se ve que la misma comienza a ser menor a medida que se aclaran ciertos temas", señaló la sociedad de bolsa Rava.

* "Las perspectivas de tal acuerdo beneficiaron a las cotizaciones de los papeles argentinos y provocaron una moderada caída en el riesgo-país. Pero las normas oficiales sobre el mercado cambiario y el nerviosismo imperante provocaron que se acentuara la demanda de divisas en el mercado paralelo y se dificulte el cumplimiento de los compromisos empresarios", señaló la consultora VatNet Research.

* "Es cierto que podríamos perder 500 millones de dólares, pero si los perdemos para que ese país se vuelva a poner de pie, no creo que cometimos un error, creo que hicimos lo que hay que hacer", señaló en declaraciones radiales el director ejecutivo del banco JP.Morgan, Jamie Dimon.

* "La deuda creo que todavía no está cerrado, no solamente hay un problema de dos o tres puntos del valor presente sino que además hay un problema complicado definitivamente en lo que tiene que ver con las cláusulas de acción colectiva. Ese no es un tema menor, se está discutiendo en la Argentina y en Ecuador", dijo en declaraciones radiales el economista José Luis Machinea.

* "El mercado sigue ganando terreno ante la expectativa de un acuerdo por la deuda, mientras los indicadores económicos reflejan una situación muy delicada", estimó el Grupo SBS.

* "Si el Estado quiere limitar la incertidumbre debe explicar y planificar. Un programa económico concreto, con líneas directrices, metas e instrumentos claros y explícitos, es importante para que los privados puedan definir sus proyectos en un marco menos volátil, y seguro contribuirá con una recuperación más rápida y saludable de la economía argentina", señaló la consultora Invenómica.

(Reporte de Walter Bianchi Editado por Jorge Otaola)