Los planes nocturnos de Tamara Falcó

01/01/1970 Tamara Falcó agradece las felicitaciones por el embarazo de su hermana Ana tras salir de hacerse la manicura. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 27 (CHANCE)Entre que se convierte oficialmente en Marquesa de Griñón, la actividad de Tamara Falcó es frenética, más ahora que su hermana Ana Boyer, ha anunciado que va ser madre por segunda vez.



La hija de Isabel Preysler y del desaparecido Carlos Falcó, ha llenado su agenda de quehaceres que la tienen en danza desde la mañana a la noche. De algunas nos da buena cuenta en sus redes sociales, como su periplo por Castilla la Mancha recorriendo lugares emblemáticos y catando vino de la tierra, otras te las descubrimos aquí.



El pasado miércoles, Tamara salió del domicilio de su madre en la prestigiosa Puerta de Hierro -que ha hecho suyo después de varios intentos frustrados de independizarse- acompañada de su perro. Nada hacía presagiar que alrededor de la ocho de la tarde, la socialité tenía cita con la manicura. No sabemos si su perro también se sometería a dicho tratamiento, y se haría las uñas como su dueña, ya que permanecieron en el centro cerca de tres horas. Sobre las once de la noche una sonriente Tamara salía can en brazos y daba las gracias a las felicitaciones recibidas tras conocerse la noticia de que en unos meses volverá a ser tía.