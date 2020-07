Los beneficios industriales de China caen un 12,8 % en el primer semestre

Un trabajador descansa en una fábrica de acero en Shenyang, en la provincia de Liaoning, noreste de China. EFE/Mark /Archivo

Pekín, 27 jul (EFE).- Los beneficios de las principales empresas industriales de China cayeron un 12,8 % interanual en el primer semestre de 2020 como consecuencia del impacto de la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE).

Según la ONE, las ganancias en el periodo enero-junio fueron de 2,51 billones de yuanes (358.686 millones de dólares, 306.767 millones de euros).

El indicador registró un aumento del 11,5 % interanual en junio, mientras que en mayo la subida había sido del 6 %, primer mes del año en registrar crecimiento.

Para la elaboración de este indicador, la ONE solo tiene en cuenta a aquellas empresas industriales con ingresos anuales superiores a los 20 millones de yuanes (2,86 millones de dólares, 2,44 millones de euros).

De los 41 sectores recogidos por la estadística, 31 registraron una reducción de sus ganancias en el periodo enero-junio, mientras que nueve las incrementaron y uno permaneció inalterado.

Asimismo, los beneficios de las empresas estatales bajaron un 28,5 % en los primeros seis meses del año, mientras que las privadas lo hicieron en un 8,4 %.

Entre los principales afectados destacan las industrias de procesado de petróleo, carbón y otros combustibles (-124,1 %), la de la extracción de petróleo y gas (-72,6%) o la de maquinaria y reparación de equipos (-53,7 %) .

En el extremo opuesto, aumentaron sus ganancias las compañías dedicadas a la manufactura de equipos electrónicos, de comunicaciones y ordenadores (27,2 %), de tabaco (24,2 %) o la industria agraria y de procesamiento de alimentos (14,8 %).

El estadístico de la ONE Zhu Hong señaló que en China "la situación ha seguido mejorando" con el paso de los meses, con la "puesta en marcha gradual de medidas preventivas", al tiempo que se retomaba la actividad industrial.

El experto destacó que, en el segundo trimestre, los beneficios industriales de las empresas chinas pasaron "del descenso al ascenso", y apuntó que "el ritmo de crecimiento se aceleró de mes en mes".

A pesar de todo, Zhong apuntó que "la demanda del mercado sigue siendo débil y las empresas aún se enfrentan a muchas dificultades productivas y operativas".