La presidenta interina de Bolivia recibe el alta tras superar la COVID-19

En la imagen, la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, EFE/Archivo

La Paz, 27 jul (EFE).- La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, recibió el alta tras haber superado la COVID-19.

"Gracias de todo corazón por el cariño y apoyo durante mi enfermedad de coronavirus. He sido dada de alta, y vuelvo al trabajo normal. Sus muestras de cariño me dieron fuerzas para seguir adelante. Los bolivianos somos una gran familia. Vamos a salir adelante", escribió este lunes Jeanine Áñez en Twitter.

La Presidencia de Bolivia difundió un informe médico que destaca que Áñez "se encuentra curada, pudiendo restablecer su rutina y actividades cotidianas con plena normalidad".

"Se encuentra estable, con signos vitales normales, no presentando ninguna sintomatología, de buen estado de ánimo y plena de su actividad física", concluye el informe que firma el neurólogo Andrei Miranda.

La última prueba PCR realizada a la mandataria transitoria dio negativo, después de que el pasado 9 de julio un test anterior detectó que padecía la enfermedad, de acuerdo a este reporte.

Áñez estuvo este tiempo aislada en la residencia presidencial en La Paz, desde donde mantuvo su actividad, con reuniones de forma telemática, pues parte de su gabinete ministerial también se contagió, además de uno de sus dos hijos.

Una de sus últimas decisiones ha sido un decreto en el que declara estado de calamidad pública en el país, para que se refuercen los recursos estatales en la lucha contra la COVID-19 en Bolivia, que desde finales de marzo tiene declarada emergencia sanitaria con una cuarentena que se ha ido ampliando por fases.

Bolivia reporta 2.583 fallecidos y 69.429 casos confirmados del nuevo coronavirus, en un país de unos once millones y medio de habitantes, lo que según distintos estudios lo sitúa entre los más afectados del mundo por la pandemia comparado con su población.

El caso de Áñez, de 53 años, se sucede en Suramérica al del presidente de vecino Brasil, Jair Bolsonaro, que también superó hace unos días el nuevo coronavirus.