La Policía busca los padres de un niño encontrado deambulando por la calle en EE.UU.

Fotografía cedida por el Departamento de Policía de Miramar, en el condado de Broward (sureste de Florida) donde aparece un niño que fue hallado deambulando el pasado domingo por la calle. EFE/Policía de Miramar

Miami, 27 jul (EFE).- La policía de la ciudad de Miramar, en el condado de Broward (sureste de Florida, EE.UU.) continúa la búsqueda de los padres de un niño que fue hallado deambulando el pasado domingo por la calle, y al que nadie ha reclamado durante más de 24 horas tras la emisión de una alerta oficial.

La portavoz de la policía de Miramar, Tania Rues, se asombró de lo "inusual" que resulta este caso.

"Una hora, dos, tres horas, generalmente alguien se presenta en ese tiempo diciendo que sabe quién es el niño, o tal vez un padre es quien se presenta. Por lo tanto, es bastante inusual que hayan pasado más de 24 horas y todavía no tenemos ninguna información", dijo Rues este lunes en rueda de prensa.

Pero anteriormente, a primera hora de este lunes, la policía local emitió una actualización del estado del caso: "Estamos muy preocupados teniendo en cuenta que nos acercamos a las 12 horas desde que el niño fue localizado", consignó la nota de las autoridades.

El pasado domingo, la policía de Miramar fue alertada sobre un niño de aproximadamente dos años que se encontraba solo cerca de la calle 18 del suroeste y la avenida 68.

Según las autoridades, los agentes pasaron más de 90 minutos recorriendo el área y tocando puerta a puerta las viviendas de la zona para encontrar alguien que pudiera dar razón sobre el niño, con la esperanza de hallar un padre o tutor.

Pero no obtuvieron respuesta, por lo que el menor se encuentra ahora al cuidado del Departamento federal de Niños y Familia.

"Es un niño juguetón y está esperando que alguien venga a buscarlo. Nadie sabe su nombre", dijo al canal 4 de CBS Ebony Williams, quien encontró al niño.

"Es muy agradable, muy amable. Le pregunté: '¿Dónde está tu mami?. Solo señaló un poco a todas partes. Extendí mi mano hacia él, él me agarró la mano y simplemente caminé por el complejo esperando encontrar a alguien buscándolo y llamándolo por su nombre", relató Williams.

La mujer, madre de cuatro hijos, el domingo encontró al niño solo cerca de la concurrida intersección de Miramar.

"No soy un héroe, no soy otra cosa. Solo soy una madre que vio a un bebé", afirmó Williams, según recoge CBS.

La Policía ha distribuido a los medios un video donde se ve al menor de cabellos rizados jugando con una cortina supuestamente dentro de una comisaría.

El pequeño lleva pañales, una camiseta negra, un muñeco de peluche y un dinosaurio de juguete entre las manos.

Lori Rodríguez, quien ayudó a buscar a los padres del niño, le dijo a Local 10 que un vecino lo había visto deambular y había estado preguntando si alguien sabía algo de él.

"Caminamos y miramos para ver si había alguien cerca. Ninguno de nosotros había visto antes al bebé", narró Rodríguez.

Las autoridades, que mantienen activa una Alerta Ambar (para niños desaparecidos), han distribuido el número de la Policía de Miramar, el (954) 602-4000, para recabar información.