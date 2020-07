La pandemia remite en Chile a nivel nacional pero algunas regiones empeoran

Miembros del Ejército de Chile preparan almuerzos para los vecinos vulnerables de la comuna de Las Condes en Santiago (Chile). EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 27 jul (EFE).- El porcentaje de personas que dan positivo por COVID-19 de entre todas aquellas que se hacen la prueba sigue disminuyendo en Chile a nivel nacional y en la última jornada se situó en 9,9 %, aunque la situación en algunas regiones sigue siendo preocupante por el aumento de casos registrado.

Así lo informó este lunes el Ministerio de Salud en su parte diario sobre la situación de la pandemia, que en las últimas 24 horas se cobró la vida de otras 75 personas, lo que lleva el total de fallecidos desde que comenzó la pandemia a 9.187.

Además, las autoridades registraron 2.133 contagios nuevos que elevan la cifra total a 347.923 desde que el pasado 3 de marzo se confirmara el primer positivo, y de los que 319.954 ya han superado la enfermedad.

Cabe señalar que aparte de las muertes confirmadas, el Departamento de Estadísticas e Información (DEIS) del Ministerio de Salud consigna que existen otros 4.183 decesos cuya probable causa es el coronavirus dado el cuadro clínico que presentaron, pero que no están confirmados por un examen.

En cuanto a los testeos, los laboratorios reportaron 21.544 exámenes PCR en las últimas 24 horas, arrojando una tasa de positividad (porcentaje de personas que dan positivo por COVID-19 de entre todas aquellas que se hacen la prueba) del 9,9 %.

Con relación a los últimos siete días, esta tasa de positividad descendió hasta el 11 %, según expresó el ministro de Salud, Enrique Paris.

Se indicó además que los pacientes internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son 1.555, de los cuales 250 se encuentran en estado crítico.

DESCONFINAMIENTO POR ETAPAS

La leve mejoría a nivel nacional de la que vienen informando las autoridades en las últimas semanas motivó la puesta en marcha de un plan de desconfinamiento en cinco fases que se aplicará de manera diferenciada en cada una de las comunas (ciudades o sectores de ciudades) según la situación de cada una de ellas.

Así, siete comunas de la región Metropolitana y dos de la vecina región de Valparaíso levantarán este martes la cuarentena y avanzarán a una segunda fase, denominada "transición".

En esa etapa los ciudadanos podrán salir a la calle de lunes a viernes, mientras que los fines de semana volverán a regir las mismas restricciones que durante la fase de cuarentena.

También ese día la sureña región de La Araucanía pasará a la cuarta de las fases, la etapa "Apertura inicial", y se sumará a las también sureñas regiones de Los Ríos y Aysén, que ya se encuentran en esta situación, que permite retomar ciertas actividades de ocio y deportivas, con un límite de aforo.

ALGUNAS REGIONES EMPEORAN

Sin embargo, la situación no es tan buena en algunas regiones, que entrarán en cuarentena esta semana.

Las autoridades anunciaron hoy que a partir de la noche de este miércoles entrarán en cuarentena las ciudades de Coquimbo y La Serena (ambas en el norte) y Puerto Montt (sur).

"Así como hemos visto que comunas (barrios o sectores de ciudades) han ido evolucionando positivamente, han disminuido el número de casos, tenemos otras comunas que vemos con una situación crítica", señaló la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza.

La situación también empeoró en las comunas de Copiapó, La Calera, La Cruz e Isla de Maipo, todas en el centro-norte del país, que pasarán a fase de cuarentena desde el próximo martes por el aumento de casos, tal como se anunció la semana pasada.

Cabe recordar que Chile nunca decretó una cuarentena a nivel nacional, sino en función del aumento de casos en las distintas regiones o ciudades.

Actualmente hay más de 60 comunas (de un total de 346 que existen en el país) en la fase de cuarentena, que supone una restricción total de movimientos salvo para compras de bienes necesarios mediante un permiso y con la salvedad de las actividades consideradas indispensables.

Pese al comienzo de la apertura de las restricciones en algunas zonas del país, Chile mantiene el estado de excepción por catástrofe y el toque de queda nocturno, así como el cierre de las fronteras y tiene a nivel nacional, salvo las tres regiones sureñas mencionadas, clausurados los negocios que no son de primera necesidad como bares, restaurantes o cines.