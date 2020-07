La liga peruana de fútbol se reanudará el 7 de agosto

La liga peruana de fútbol se suspendió cuando apenas se habían disputado seis jornadas del Torneo Apertura, por lo que quedan pendientes trece fechas. EFE/Paolo Aguilar/Archivo

Lima, 27 jul (EFE).- La liga peruana de fútbol anunció este lunes el 7 de agosto como la fecha definitiva para la reanudación del torneo nacional, suspendido desde mediados de marzo por la emergencia de la COVID-19.

Pese a que inicialmente se había previsto que la Liga 1 de Perú se retomase el 31 de julio, los numerosos positivos para COVID-19 que dieron al menos 34 jugadores a la vuelta a los entrenamientos hicieron que el cronograma previsto tuviese que modificarse.

"Si no hay ninguna complicación, esa es la fecha programada para la vuelta. Se están haciendo y aparentemente hay una disminución bastante grande (de los casos). Creemos que no habrá ningún problema para que vuelva la liga el 7 de agosto", dijo el gerente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Víctor Villavicencio.

El ejecutivo de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció en una conferencia de prensa virtual los estadios que acogerán los partidos de la competición, todos ellos en Lima, donde se concentrarán los 20 equipos para evitar desplazamientos.

Los escenarios escogidos son el estadio Alejandro Villanueva, de Alianza Lima; el Alberto Gallardo, de Sporting Cristal; el Miguel Grau, del Sports Boys y Cantolao; y el Elías Moreno, del Deportivo Municipal.

También dos canchas de entrenamiento que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tiene la Villa Deportiva Nacional (Videna) y el estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), que solo se utilizará para el Clausura ya que es de césped sintético.

Existen negociaciones para usar también el Estadio Monumental, de Universitario, y alquilar el estadio de atletismo de la Videna, sede de los Juegos Panamericanos de Lima 2019, una propuesta a la que se ha opuesto abruptamente la Federación Deportiva Peruana de Atletismo (FDPA) bajo el argumento que ahí solo debe practicarse atletismo.

La liga peruana se suspendió cuando apenas se habían disputado seis jornadas del Torneo Apertura, por lo que quedan pendientes trece fechas.

Seguidamente se jugará el Torneo Clausura, cuyo formato cambió para dividirse en dos grupos de diez equipos cada uno, donde los dos primeros se jugarán el título en una final a partido único.

El campeón nacional se decidirá en diciembre con unas semifinales y posterior final en las que participarán los campeones del Apertura y Clausura y los otros dos equipos con más puntos en la clasificación acumulada de la temporada. Esos cuatro clubes acudirán a la próxima edición de la Copa Libertadores.

Para la vuelta a la competición Universitario y Sports Boys perdieron un punto cada uno como sanción por no haber cumplido con los plazos para el pago de deudas acumuladas.

Otras novedades será la alienación simultánea de hasta cinco jugadores extranjeros y la reducción de la bolsa de minutos para jugadores sub'20 a 1.860 minutos para toda la temporada.

Como en otras ligas, la peruana también ha adoptado la disposición de la FIFA de que cada equipo pueda hacer cinco cambios de futbolistas en tres oportunidades a lo largo de cada partido.

Pese a que la cuarentena se levantó el 1 de julio, Perú es el séptimo país del mundo con más casos acumulados de COVID-19, al sumar más de 380.000 contagios y más de 18.000 muertes.