La hija de Paz Padilla hundida en la nostalgia

MADRID, 27 (CHANCE) Anna F. Padilla retoma poco a poco su actividad en Instagram tras el duro palo que recibió su familia hace tan solo una semana. El pasado 19 de julio fallecía el marido de su madre, Antonio Juan Vidal a causa de un tumor cerebral. Una muerte que dejó desolada a la presentadora y humorista y a su hija. A pesar de que Juan no era el padre de la influencer, la relación entre ambos era excelente y su muerte la ha dejado muy afectada.



Tanto madre como hija tienen una filosofía de vida en la que asumen que la muerte es parte de la vida y por esto despidieron a Juan Antonio como él quería, con canciones en su funeral y bailes en la playa mientras se ponía el sol. Lo que no significa que la pena y la nostalgia se hayan apoderado de ellas.



https://www.instagram.com/p/CDJWYJohuoG/



Hoy Anna ha querido publicar esta foto de 'aquel fin de semana mágico' como ha calificado la despedida que hicieron del marido de Paz, lamentándose se no haberlo hecho antes "No llegué a subir esta fotito de un finde mágico" ha comentado en el pie. Sobre la cubierta de un barco con la mirada baja, Anna refleja el sentimiento de soledad en el que se encuentra sumida en estos tristes días en los que la ausencia de Antonio Juan Vidal se hace patente.