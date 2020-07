HBO rodará una serie sobre la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19

En la imagen, el cineasta estadounidense Adam McKay. EFE/Felipe Trueba/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 27 jul (EFE).- La cadena estadounidense HBO, responsable de éxitos como "Game of Thrones" y "Chernobyl", prepara el rodaje de una miniserie sobre la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 que se basará en el libro "The First Shot", aún sin publicar.

"The First Shot" es un libro de no ficción que está escribiendo el periodista Brendan Borrell y del que se sabe poco más allá de una escueta descripción en su página web, pero que habría llamado la atención de la cadena para convertir la historia en una producción televisiva dirigida por Adam McKay ("Vice", "Ant-Man").

"Estoy escribiendo un libro narrativo de no ficción sobre la carrera mundial por la vacuna contra el coronavirus, las compañías que arriesgan todo para ganarlo, la ciencia fascinante y a veces sorprendente en la que se basa, y los desafíos que se presentan en torno al acceso y la seguridad", asegura su autor en un escrito en el que anima a los implicados a compartir sus historias.

Por su parte, el director de la futura miniserie, una de las primeras confirmadas en Hollywood sobre la pandemia, trabaja en varios proyectos para HBO que han sido pausados por el coronavirus.

Entre los planes de McKay figura una anunciada ficción sobre Los Angeles Lakers de la década de 1980, otra sobre Jeffrey Epstein y una adaptación a formato de serie estadounidense de la cinta surcoreana "Parasite", que arrasó en los últimos premios Óscar.

Ganador del Óscar al mejor guion original por "The Big Short" (2015), McKay ha destacado como director en cintas como "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" (2004), "The Big Short" y "Vice" (2018).

También se ha convertido en un productor de prestigio al situarse entre bastidores en series tan aclamadas como "Succession".