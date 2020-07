G7.- El ministro alemán de Exteriores no cree que Rusia vaya a volver al G7 en un futuro cercano

20/02/2020 FILED - 20 February 2020, Berlin: Heiko Maas, German Foreign Minister, speaks at a press conference with the Foreign Minister of Romania, following her interview at the Federal Foreign Office. Mas appreciates the Iraqi authorities' interest in the released German citizenship case. Photo: Bernd von Jutrczenka/dpa POLITICA INTERNACIONAL Bernd von Jutrczenka/dpa



BERLÍN, 27 (DPA/EP)



El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha afirmado que no ve ninguna posibilidad de que Rusia pueda volver al G7, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, planteara la posibilidad de readmitir a Moscú en el grupo de países más industrializados del mundo.



"Las razones para vetar a China fueron la anexión de Crimea y la intervención en el este de Ucrania. Hasta que no veamos una solución allí, no veo la oportunidad", ha afirmado el ministro en declaraciones a los periódicos alemanes 'Rheinische Post' y 'Bonner General-Anzeiger'.



Después de que Trump haya propuesto la expansión del G7 y la invitación a países como Australia, India, Rusia o Corea del Sur en la próxima reunión prevista para septiembre, Maas ha sostenido que es la propia Rusia la que puede "hacer la mayor contribución" para entrar.



"El G7 y el G20 son dos formatos sensatamente coordinados. No necesitamos un G11 o G12", ha añadido. Además, ha indicado que las relaciones con Rusia son complicadas en varias áreas, aunque ha destacado la importancia de Rusia "para resolver conflictos como los de Siria, Libia o Ucrania".



Actualmente, el G7 cuenta con la participación de Reino Unido, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón y Estados Unidos.



El Gobierno ruso desmintió cualquier tipo de conversación para reincorporarse al grupo, que abandonó en marzo de 2014 por presiones internacionales al anexionarse Crimea durante la guerra de Ucrania.



El viceministro de Defensa ruso, Sergei Riabkov, aseguró que no existen ahora mismo negociaciones concretas sobre la participación rusa en la próxima cumbre.