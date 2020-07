Fútbol.- Javier Tebas: "Cuando hay una oportunidad van a la cacería, pero llevan muchos años y aún no me han cazado"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró este lunes que no tiene pensado dimitir pese a la polémica por los positivos por coronavirus en la plantilla del CF Fuenlabrada, al que volvió a eximir de culpa, y recordó, sin citar a nadie, que hay personas que "cuando hay una oportunidad van a la cacería" contra él, pero que aún no le han "cazado".



"No", replicó Tebas a los medios presentes a las puertas de las oficinas de LaLiga sobre si iba a dimitir. "Lo que me he planteado es una reflexión sobre la conducta de algunas personas y clubes, pero no me he planteado la dimisión", añadió.



El dirigente también dejó claro que no se tiene que "esconder" y que "si a alguno le tienen que cortar la cabeza" por el 'caso Fuenlabrada' es a él y "no" al conjunto madrileño. "Aunque yo creo que actué como tenía que actuar", advirtió.



Además, recordó que ya ha tenido que lidiar con otros momentos parecidos durante su mandato. "Estuvo la crisis del Murcia y la Liga de 23, la del Elche y 21 en Primera, la del Guadalajara y 23 en Segunda, pero los tribunales han dado la razón siempre a LaLiga de que la conducta fue la correcta", remarcó.



Tebas tampoco sabe si alguien está interesado en su caída. "No lo puedo saber. Uno ya está acostumbrado por desgracia a estas situaciones en los años que llevo de presidente. Cuando hay una oportunidad van a la cacería, pero llevan muchos años y aún no me han cazado", sentenció.