Fútbol.- Hugo Issa (Lorca): "La RFEF no nos hizo ningún test"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente del Lorca Deportiva, Hugo Issa, ha asegurado tras conocer que la RFEF les abre un expediente disciplinario informativo por no anunciarles un caso de coronavirus en el cuerpo técnico, que la Federación no les pagó ningún test y que los pagó él mismo.



"Antes del partido, la Federación no nos hizo test, ni al Pulpileño ni a nosotros. No hubo test de la Federación, los test que nos hicimos los pagué yo", aseguró en declaraciones a la Cadena COPE recogidas por Europa Press.



"Ya dije cuando se suspendió la Liga y quedamos campeones que era una locura jugar un 'playoff' como lo hemos jugado. Locura por los festejos (de los ascendidos) y por lo económico. No hemos recibido ayuda de la RFEF", lamentó.



Este pasado sábado, el Lorca Deportiva logró el ascenso a la Segunda División B al empatar, habiendo sido líder de su Grupo 13 de Tercera División, contra el Atlético Pulpileño en el 'playoff' de ascenso.



No obstante, al ser detectado un caso de COVID-19, la RFEF emitió el siguiente comunicado, el lunes por la noche: "La RFEF abre un expediente disciplinario informativo al Lorca Deportiva a propósito de las informaciones sobre el caso de positivo por coronavirus relacionado con el cuerpo técnico de su primer equipo".