Fútbol.- El Numancia expresa su "estupor" por la "arbitraria" no repetición de la jornada e insiste en la Liga de 24

27/07/2020 El Numancia expresa su estupor por la no repetición de la última jornada de LaLiga SmartBank 2019-20



El CD Numancia ha expresado su "estupor" e "indignación" ante la "arbitraria" decisión de no repetir la última jornada de LaLiga SmartBank, tras el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada por los positivos por coronavirus de algunos jugadores del club madrileño y el descenso a Segunda B del equipo soriano.



"Ante la arbitraria decisión adoptada por el presidente de LaLiga y la nada casual sucesión de comunicados en la jornada de ayer domingo, el CD Numancia muestra su estupor e indignación ante esta cadena de actuaciones que no tienen ningún tipo de acomodo jurídico y que, sobre todo, eliminan de forma absoluta un principio justo como es la integridad de la competición", denunció en un comunicado.



A juicio del Numancia, la solución jurídica "correcta" era la repetición de la jornada 42, celebrando todos los partidos a la misma hora, porque, en caso contrario, se produciría una "adulteración" de la competición.



En este sentido, el club presidido por Moisés Israel argumentó que deberían de jugarse los partidos en horario unificado como se acordó por la RFEF en la circular 93 del 5 de junio; y miembros de LaLiga llamaron a los clubs anunciando la suspensión de la jornada antes de la celebración de los partidos.



Según el club soriano, lo defendió LaLiga como la solución en la reunión con la RFEF y el CSD previa al partido, y es lo que habrían acordado ambos organismos "si hubieran tenido toda la información". "Por muchos motivos, entendemos la complicación de llevar a cabo esta repetición", añadieron.



Asimismo, lamentó que las "unilaterales decisiones" del presidente de LaLiga, Javier Tebas, en el comunicado de este domingo suponen una "nueva adulteración" de la competición, que afecta "gravemente" a muchos de los clubes que son los "verdaderos propietarios" de LaLiga.



Por otro lado, las "unilaterales declaraciones" de Javier Tebas en su cuenta de twitter particular "en ningún caso las puede estar emitiendo en su calidad de presidente sino en su calidad de persona física, y por lo tanto será responsable personal de dicha asunción de responsabilidad".



"Igualmente consideramos que no es razonable ni hace justicia, que quien reconoce haber ocasionado y ser el único y último responsable del viaje del Fuenlabrada a A Coruña, sea quién proponga las decisiones para resolver el problema por él mismo provocado", subrayó.



Por ello, el Numancia insiste que los órganos de la RFEF y de LaLiga y el CSD "deben tomar una decisión que es legal y justa, consistente en la celebración en la próxima temporada de una liga de 24 equipos y asimismo adoptar una solución satisfactoria para iniciar el 'play-off' de ascenso a la mayor brevedad que incluya a todos los equipos afectados por la suspensión del partido Deportivo-Fuenlabrada".



Por último, el Numancia, que reiteró que solicitó por escrito antes de su partido contra el Tenerife la disputa de su partido a la vez que el Deportivo-Fuenlabrada el 20 de julio, anunció que "se reserva las acciones judiciales para defender sus derechos y los de sus abonados".