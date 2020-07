27/07/2020 Fútbol.- El campo de Los Rosales en Madrid se llamará David Díez de la Cruz. El campo de fútbol del Centro Cultural Los Rosales en Villaverde pasará a denominarse David Díez de la Cruz, en honor al futbolista y entrenador del distrito de la capital, fallecido el 11 de julio de cáncer con 35 años, ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en su visita a las instalaciones. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES AYTO MADRID



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El campo de fútbol del Centro Cultural Los Rosales en Villaverde pasará a denominarse David Díez de la Cruz, en honor al futbolista y entrenador del distrito de la capital, fallecido el 11 de julio de cáncer con 35 años, ha anunciado la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, en su visita a las instalaciones.



La propuesta de cambio de nombre ha partido de la Junta Municipal de Villaverde y se llevará para su aprobación al próximo Pleno del Ayuntamiento de Madrid. La iniciativa cuenta con el apoyo de clubs, entidades del distrito, la Federación de Fútbol de Madrid y del Área delegada de Deporte del consistorio.



En su visita al campo, la vicealcaldesa ha estado acompañada por la concejala delegada de Deportes, Sofía Miranda, la concejala de Villaverde, Concha Chapa, la esposa, la hija y los padres de David, así como del presidente de su club, el Racing de Villaverde, Enrique Carmona.



Tras el anuncio del nuevo nombre del campo, Villacís ha recordado que "David pasó muchísimos momentos con sus compañeros del Racing en este campo". "Éste es el justo reconocimiento que se merece un luchador como David que luchó para que nuestros jóvenes apostaran por el deporte en lugar de por otros malos hábitos. El fomento del deporte en los barrios es importantísimo", indicó.



Villacís ha confesado que éste es uno de los "momentos más emotivos" que se pueden vivir como vicealcaldesa. "Puede parecer que la vida de las ciudades son los grandes proyectos, pero las cosas más bonitas suceden en los barrios. Para los jóvenes de nuestros barrios es muy importante tener referentes como David que ha hecho una grandísima labor en el barrio fomentando el deporte", comentó. Y ha añadido que "este campo no podría llevar otro nombre que el de David, un gran deportista, vecino, hijo, padre y compañero".



La concejala delegada del Área de deportes, Sofía Miranda, ha querido recordar al deportista señalando que David Díez "no ha perdido". "David nos ha dado una lección de vida a todos con su lucha", apuntó Miranda, que ha enviado todo su apoyo y cariño a la familia, amigos y a todos los que forman parte del Racing de Villaverde "por el que tanto trabajó".



Por su parte, la concejala de Villaverde, Concepción Chapa, ha recordado que para David Díez de la Cruz el fútbol ha sido toda su vida. "Primero como futbolista y luego como entrenador y formador, pero siempre empeñado en dedicar todos sus esfuerzos no al fútbol mediático o profesional sino al fútbol base madrileño, al fútbol de barrio, en el que muchos niños y jóvenes han encontrado su gran pasión", manifestó.



David Díez de la Cruz fue uno de los fundadores, en 2011, de la Escuela de Fútbol del Racing de Villaverde, un club modesto de referencia del barrio de Butarque, en el que desarrolló su trabajo para promocionar el deporte y el fútbol entre los más jóvenes. Además, fue el artífice también del fomento del fútbol femenino en este distrito de la capital.