Fórmula 1/GP Gran Bretaña.- Sainz: "Me siento recargado y listo para otro 'triplete'"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El piloto español de Fórmula 1 Carlos Sainz (McLaren) ha asegurado estar "recargado" y dispuesto para volver de nuevo a los circuitos, en un nuevo 'triplete' de citas consecutivas, con dos carreras en Silverstone y otra en el Circuit de Barcelona-Catalunya.



"Todos en el equipo están presionando a fondo y necesitamos mantener el buen trabajo. Me siento recargado, preparado y listo para volver a tener otro 'triplete'", aseguró en declaraciones facilitadas por la escudería británica.



Tras el descanso del pasado fin de semana, después de un primer 'triplete' de carreras en Austria, por duplicado, y Hungría, la Fórmula 1 regresa y lo hace con dos carreras en Silverstone, en casa de la escudería McLaren.



"Nos vamos a Silverstone para dos carreras en casa del equipo. Tras algunos momentos agridulces durante un primer 'triplete' intenso, hemos tenido algo de tiempo extra para revisar los primeros fines de semana y sacar nuestras conclusiones con más calma", manifestó.



"Hemos analizado nuestras fortalezas y debilidades, y no puedo esperar para conducir este coche en un tercer circuito con diferentes desafíos. A pesar de dejarnos algunos puntos, en general ha sido un comienzo positivo de la temporada, terminando las tres carreras en el 'Top 10' y siendo consistente en la pista", celebró Sainz.



Además, llega a Silverstone, una de sus pistas favoritas. "Tiene un ritmo rápido y numerosas posibilidades de adelantar. Tuve una gran carrera la temporada pasada, finalizando sexto con muchos adelantamientos en la pista y defendiendo intensamente mi posición durante las últimas vueltas", recordó.



"Siempre ofrece momentos emocionantes y vamos a extrañar mucho el inmenso apoyo de los seguidores de McLaren. Incluso si no están en la pista, pueden estar seguros de que daremos lo mejor para asegurar un buen resultado y hacerlos sentir orgullosos", concluyó.