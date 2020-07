Firma coreana podría fabricar 200 millones de vacunas: Gates

(Bloomberg) -- SK Bioscience, la farmacéutica surcoreana respaldada por Bill Gates, podría tener la capacidad de producir 200 millones de kits de vacunas contra el coronavirus para junio del próximo año, dijo el cofundador de Microsoft en una carta al presidente surcoreano Moon Jae-in.

Gates quiere cooperar estrechamente con Corea del Sur, anunció la oficina presidencial de Corea del Sur en Seúl el domingo, citando la carta del 20 de julio.

La fundación del multimillonario estadounidense dio US$3,6 millones en mayo a SK Bioscience para acelerar el desarrollo de vacunas para el covid-19. Además de trabajar en su propia versión de la vacuna, la compañía también es uno de los fabricantes contratados por AstraZeneca Plc para producir dosis. La compañía rehusó hacer más comentarios el lunes.

Desarrollada junto con la Universidad de Oxford, la vacuna de Astrazeneca se encuentra en la tercera y última etapa de las pruebas en humanos y es una de las primeras en la carrera mundial por la inmunización.

Las acciones de SK Chemicals, que posee una participación de 98% en SK Bioscience, saltaron un 25% el lunes ante la noticia de la capacidad de fabricación de vacunas de la compañía.

Se están desarrollando cientos de vacunas contra el covid-19 en todo el mundo conforme queda cada vez más claro que los países no pueden reabrir sus economías de manera segura y volver a la normalidad sin ellas. Varias vacunas, entre ellas la de Astrazeneca-Oxford y una de China, se encuentran en las etapas finales de las pruebas, lo que refuerza la esperanza de que pueda haber una vacuna disponible antes de finales de año.

