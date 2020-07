Estados Unidos.- Donald Trump no realizará finalmente el lanzamiento de apertura del Yankees-Red Sox

09/05/2019 09 May 2019, US, Washington: US President Donald Trump receives the Boston Red Sox jersey with his name on it. The US baseball champions (Boston Red Sox) have visited the White House to celebrate their 2018 victory. Photo: Douglas Christian/ZUMA Wire/dpa DEPORTES Douglas Christian/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que finalmente no estará el próximo 15 de agosto en el Yankee Stadium de Nueva York para realizar el protocolario primer lanzamiento del partido entre la franquicia neoyorquina y los Red Sox de Boston de las Ligas Mayores de Béisbol por estar plenamente centrado en la agenda relativa a la pandemia del coronavirus.



"Debido a que estoy totalmente centrado en el Virus Chino, incluidas las reuniones programadas sobre vacunas, nuestra economía y mucho más, no podré estar en Nueva York el 15 de agosto para lanzar hacer el lanzamiento de apertura para los Yankees. ¡Lo haremos más adelante en la temporada!", escribió Trump el domingo en su perfil oficial de Twitter.



El anuncio del dirigente se produce horas después de que dos jugadores de los Yankees, Giancarlo Stanton y Aaron Hicks, se arrodillaran durante el momento del himno nacional en los prolegómenos del encuentro ante los Nationals, en consonancia con el movimiento social 'Black Lives Matter', unos gestos que no son del agrado del mandatario.