Estados Unidos.- Asaja reclama al Gobierno y a la UE "redoblar la presión" para que Estados Unidos quite los aranceles

SEVILLA, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Andalucía y también en Sevilla, Ricardo Serra, ha instado este lunes al Gobierno de España y a la Comisión Europea a "redoblar la presión" y las acciones diplomáticas para lograr que Estados Unidos retire definitivamente los aranceles que, derivados del conflicto con Airbus, impuso a la aceituna de mesa española en octubre de 2019.



Esta será la principal reclamación que el presidente de Asaja en la región trasladará este miércoles al secretario general de Agricultura del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Fernando Miranda, en el encuentro monográfico que este mantendrá con el sector de la aceituna de mesa.



Según detalla Asaja en una nota de prensa, España, que hasta octubre de 2019 era el principal proveedor de aceituna de mesa de los Estados Unidos, "ha perdido su cetro" y se quedará "muy lejos" de las 100.000 toneladas que tradicionalmente exportaba a ese país, al que se dirigía más del 20% de toda la producción nacional de aceituna de mesa.



"Las ventas han caído en picado en los últimos nueve meses, periodo en el que las aceitunas españolas han sido sustituidas por las de Egipto, Marruecos o Grecia, países a los que no se aplica el arancel extraordinario del 25%", explica Serra.



El agricultor ahonda en que la modificación de los contratos públicos con España y Francia del avión A350 que anunció el viernes 24 la compañía aeronáutica europea Airbus "dan munición" a la Comisión Europea y a España "para exigir la retirada inmediata de los aranceles", puesto que los contratos que estaban en el origen del litigio se pliegan ya a las exigencias de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y, tras este ajuste, los aranceles "carecen de justificación legal".



En paralelo al anuncio de Airbus, la secretaria de Comercio de EEUU cerró este domingo la fase de alegaciones que abre la puerta a un posible incremento de los aranceles en la revisión prevista para el 12 de agosto. Una revisión que tras el movimiento de ficha del gigante aeronáutico europeo "no debería ir al alza en ningún caso", apunta el presidente de Asaja Andalucía, quien cree que España "debe evitar a toda costa" que se produzca un nuevo incremento arancelario, ya que esto "supondría la expulsión definitiva" de la aceituna de mesa española del mercado estadounidense.



Por la urgencia en su solución, este será el primer asunto que Serra trasladará al secretario general de Agricultura, si bien no será el único, puesto que el sector de la aceituna de mesa "lleva años relegado, en retroceso --en los últimos diez años se han arrancado un millón de olivos de verdeo-- y con un fuerte desajuste entre la oferta y la demanda".



PLAN PARA REACTIVAR LA ACEITUNA DE MESA



Para abordar en su integridad los problemas de este sector, Asaja Sevilla ha redactado un plan de acción con siete propuestas que deben abordarse a medio plazo para reactivar definitivamente a este sector.



El plan costa de varias líneas, como medidas de mercado, un programa específico de apoyo a la reestructuración, medidas sobre la Política Agraria Común (PAC), medidas sobre el etiquetado, actuaciones en el mercado exterior, medidas sobre los sistemas de control y, por último, sobre el canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías) y la calidad.



Asaja subraya que España es el principal productor y exportador de aceituna de mesa del mundo, mercado que genera un comercio valorado en 1.700 millones de euros. La superficie dedicada en el país a su cultivo es de casi 190.000 hectáreas, concentradas en Andalucía (Sevilla, Córdoba y Málaga) y Extremadura. Sevilla es la principal productora, pues en esta provincia se recolecta el 60% de toda la producción española de aceituna de mesa.



"Es un sector que por su evolución ha demostrado ser profesional, dinámico y competitivo, con una gran presencia en los mercados internacionales, en los que apuesta por ofrecer un producto sostenible y diferenciado de los países competidores, generador de valor añadido, de empleo estable y de calidad. Por tanto, de una gran importancia social, económica y ambiental para nuestros pueblos y el medio rural y como no, para la fijación de la población al territorio", concluye Serra.