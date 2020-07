España.- Calvo: "Hay mucho que hablar" con Reino Unido. "España no está ni de lejos peor que otros países de Europa"

22/07/2020 La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, a su llegada a la penúltima sesión plenaria en el Congreso de los Diputados antes del paréntesis estival, en Madrid (España), a 22 de julio de 2020. POLITICA EUROPA PRESS/J. Hellín. POOL - Europa Press



La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha insistido este lunes en que "hay mucho que hablar" con Reino Unido tras reconocer su "sorpresa" por la decisión de este fin de semana para que los turistas que regresen de España sean sometidos a una cuarentena para prevenir el contagio de Covid-19.



"España no está desde luego ni de lejos en peores condiciones que otros países de Europa", ha asegurado Calvo a preguntas de la prensa desde los Cursos de Verano de El Escorial. La 'número dos' del Ejecutivo se ha remitido varias veces a las cifras de contagio pero también de muertes, destacando que lo peor quedó atrás y que el sistema sanitario está ahora preparado ante rebrotes.



Calvo ha reconocido que el anuncio de Reino Unido les ha "sorprendido un poco". "Hemos registrado diez muertes en siete días, lo que significa que en la situación más grave", ha comentado sobre las muertes ligadas al Covid-19, "hay una situación bastante contenida y bastante trabajada por las propias comunidades autónomas".



"Nuestro país está en unas condiciones comparables con cualquier otro país del mundo, con rebrotes que eran absolutamente previsibles, siempre lo dijimos. Seguimos atravesando la pandemia, hemos alejado los momentos más difíciles cuando el sistema sanitario tenía que responder con una sobrecarga importante, y eso pasó", ha señalado.



La vicepresidenta ha insistido en que "siempre" han dicho que habría rebrotes, aunque matizando que todos los focos están "en estos momentos absolutamente bajo control de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas, con la coordinación, el respaldo y la ayuda constante del Gobierno de España".



Calvo ha insistido en que la situación epidemiológica es similar al de países del entorno europeo, por lo que ha pedido "prudencia y responsabilidad". "Si ustedes miran los términos numéricos y estadísticos de cualquier país de Europa, España no está desde luego ni de lejos en peores condiciones que otros países", ha enfatizado.



"Queda mucho por hablar con Reino Unido", ha respondido al ser cuestionada por la posibilidad de establecer corredores seguros, "son muchos los británicos que están en nuestro país y muchos los compatriotas que están en Reino Unido, y estas cuestiones han de tratarse con el equilibrio".



Según Calvo, el Gobierno está haciendo "todo lo posible" para garantizar la seguridad y "ayudar al levantamiento de la economía", reconociendo que los rebrotes en un contexto de pandemia producen "grandes estragos sociales en nuestro país como en los demás".



La vicepresidenta ha contestado "absolutamente" convencida a la pregunta de si lo peor ha pasado. "No tenemos colapso en nuestra sanidad, que resistió con mucho sacrificio, algo que no vamos a olvidar porque fue un verdadero acto de servicio", ha dicho después de recordar que se han destinado 16.000 millones a las comunidades autónomas.



"Hay rebrotes porque tiene que haberlos, porque hay contagios. Hay una parte del contagio que es asintomático y que es más complicado. Hemos hecho más de cuatro millones de PCR en este país, tenemos mucho mejor diagnosticado dónde puede estar los casos", ha terciado Calvo, remitiéndose al apoyo mostrado por organizaciones internacionales a la gestión llevada a cabo por España.