El ministro dominicano de Turismo acusa a la revista Vogue de falta de objetividad

En la imagen, el ministro dominicano de Turismo, Francisco Javier García. EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 27 jul (EFE).- El ministro de Turismo de la República Dominicana, Francisco Javier García, remitió una carta a la revista Vogue con relación a la publicación de la imagen de una playa del país que, a juicio del funcionario, resulta "injusta" y "carece de balance y objetividad" periodística.

La edición británica de la revista avanzó en Instagram parte del contenido de su número de agosto, en el que publica fotos de diferentes paisajes del mundo, siendo una de las instantáneas de un área de la bahía de Samaná, en el noroeste del país, que aparece repleta de basura.

En la misiva dirigida al editor de la publicación, Edward Enningful, y divulgada este lunes por Turismo, el ministro manifestó que esa imagen no se corresponde con la realidad de las hermosas y cuidadas playas de República Dominicana, país líder del turismo en la región del Caribe.

García expresó su sorpresa y "preocupación con relación a la desafortunada decisión de presentar la fotografía de un sitio contaminado en Samaná como parte de las portadas del Vogue Challenge 14th Special Commission Landscape Covers".

La decisión de Vogue UK de "señalar un problema en República Dominicana estableciendo una comparación con hermosas imágenes de otros destinos es injusta y carece de balance y objetividad. Consideramos que esto es un desacato de la ética y los valores periodísticos", agregó la carta.

El funcionario le aclaró al editor de Vogue que el sitio que muestran en la fotografía está en la desembocadura del río Yuna, sin mucha facilidad de acceso y lejano a las principales playas de esa área.

Asimismo, se lamentó de que muestre esa imagen en "un momento en el que la reactivación de la industria turística es crucial para el país, con miles de familias dependiendo de ello, nos parece deplorable que eligieran exhibir una imagen tan lacerante".

"Sabemos con certeza que no somos el único país que enfrenta el reto de balancear el cuidado del medioambiente y el desarrollo responsable del turismo", agregó García.

También destacó que, desde hace años, su Ministerio se coordina con las alcaldías de cada zona para organizar brigadas de limpieza de playas de manera continua, y le aseguró a su interlocutor que las playas del país "están limpias y listas para visitarse".

El ministro de Turismo recordó que Samaná es uno de los destinos paradisíacos del Caribe, cuya bahía ofrece una combinación de selvas tropicales, playas de agua cristalina, naturaleza y actividades de aventura, que con su "belleza natural cautiva a miles de visitantes al año", y es uno de los destinos favoritos del país.

De esta manera, García se suma a lo ya manifestado la víspera por a Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná (Ahetsa), que mediante un comunicado denunció que con la publicación de esa imagen se pretenda "desacreditar" la calidad de las playas de Samaná.

La foto se hizo viral en las redes sociales dominicanas cuyos usuarios manifestaron su indignación, principalmente en Instagram, donde la publicó su autora, la fotógrafa local Carmen Danae que había enviado cinco instantáneas a Vogue, siendo la polémica imagen la que escogió el editor de la revista.

Al comprobar el revuelo generado, la fotógrafa dijo sentir mucho "que a tantos de ustedes les moleste ver la cruda realidad. Si somos incapaces de ver un problema no podremos solucionarlo. Todas esas imágenes fueron tomadas en nuestra increíble y amenazada bahía de Samaná, lugar que considero como mi casa ya que mi familia es de Samaná", escribió.

República Dominicana abrió el turismo y sus fronteras el 1 de julio pasado, como parte de la reapertura de su economía, seriamente sacudida por la pandemia del coronavirus.

El turismo es la principal fuente de divisas del país, con ingresos de más de 7.000 millones de dólares en 2019.