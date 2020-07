El mes de julio deja otra muerte en Paraguay y suben a 41 los fallecidos

En la imagen, una persona camina dentro del cementerio en Asunción (Paraguay). EFE/Nathalia Aguilar/Archivo

Asunción, 26 jul (EFE).- Una nueva muerte por el coronavirus SARS-CoV-2 fue registrada este domingo en Paraguay, en un mes de julio que está siendo el más letal desde que en marzo apareció la pandemia en el país suramericano, donde el número de positivos asciende a 4.444.

Con ese deceso, un varón de 87 años, son 23 los fallecidos por la COVID-19 en el mes de julio, once de ellos esta semana.

El Ministerio de Salud informó además que los contagios respecto a la víspera sumaron 116, repartidos en 34 por contacto, diez del exterior y 72 sin nexo, todos en aislamiento.

Hay además 45 internados, 13 en unidad intensiva, además de 115 nuevos recuperados, con lo que hasta la fecha se han recuperado 2.794 personas

Una de las preocupaciones de la cartera sanitaria es el aumento de los casos sin nexo, que en el reporte de hoy está encabezado por Asunción, con 41.

De hecho la capital es una de las zonas de mayor circulación viral junto al departamento de Central, el más poblado, y el de Alto Paraná, frontera con Brasil.

El Gobierno excluyó a esas áreas de la fase cuatro de la cuarentena, que arrancó este lunes con la apertura de cines y bares en los departamentos incluidos.

El levantamiento de las restricciones no incluye de momento la apertura de las fronteras ni el retorno del transporto aéreo de pasajeros.

No obstante, el Gobierno sigue gestionando el regreso de paraguayos a los que la situación de pandemia dejó varados en países del exterior con vuelos humanitarios y también por vía terrestre.

Así, este sábado ingresó un grupo de 113 personas procedentes de Argentina, donde reside la mayor colonia paraguaya en el exterior, a bordo de autobuses, en un operativo organizado por diversas instituciones estatales.

Unos 13.000 paraguayos radicados en otros países han sido ya repatriados, según el Gobierno.