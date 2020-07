El lateral mexicano Gerardo Arteaga ficha por el Genk de Bélgica

Imagen de archivo donde se observa a Gerardo Arteaga (i) de Santos Laguna de México disputando el balón con Luis Rodriguez (d) de Tigres. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Torreón (México), 26 jul (EFE).- El lateral mexicano Gerardo Arteaga fue transferido al Genk de la Liga de Bélgica, con el que jugará a partir del próximo mes de agosto, confirmó este domingo el Santos Laguna del fútbol mexicano.

"El canterano santista Gerardo Arteaga, quien recientemente cumplió su séptimo aniversario como Guerrero, vivirá su primera experiencia con un club internacional, luego de ser transferido de forma definitiva al Genk de Bélgica", anunció el Santos, club formador del jugador de 21 años.

Nacido en septiembre de 1998, Arteaga vivió en el Santos un proceso completo desde la categoría sub' 15 hasta el primer equipo, en el que jugo como titular este sábado en el debut del conjunto en el torneo Apertura.

Arteaga, un zaguero de perfil zurdo, es uno de los jóvenes más talentosos del fútbol mexicano, con un paso por las selecciones juveniles y convocado en el 2018 al equipo nacional de mayores.

Está considerado como pieza importante de la selección sub'23 que disputará el próximo año el torneo Preolímpico de la Concacaf y si México se clasifica, debe ser uno de los líderes del triolímpico en Tokio 2020.

"Me siento parte de Santos Laguna porque fue donde me formé; llegué aquí desde muy pequeño, entonces sí me siento un poco triste, porque ayer fue mi último partido con este Club. Darle las gracias a la afición lagunera, porque todo el tiempo en el que estuve aquí me tuvo mucho cariño. Me encariñé con los aficionados", dijo el defensa.

El Genk es uno de los equipos más importantes de la Liga de Bélgica, que el pasado año logró su cuarto título y luego de terminar séptimo en el pasado campeonato, es candidato a ser protagonista en la próxima temporada que arrancará en un par de semanas.

Según medios mexicanos, el fichaje del mexicano fue por cinco años y 3,5 millones de euros.