El Jazzaldia será recodado como el de la pandemia, pero de los más brillantes

El director del Festival de Jazz de San Sebastián, Miguel Martín (i), hace balance este lunes de la 55 edición de este evento, celebrado con restricciones debido a la crisis de la COVID-19. EFE/Juan Herrero.

San Sebastián (España), 27 jul (EFE).- El 55 Festival de Jazz de San Sebastián será recordado por los aficionados no sólo por ser el de la pandemia de la COVID-19, sino "porque ha sido una de las ediciones más brillantes y más extraordinarias desde el punto de vista artístico" de los últimos años, aseguró hoy su director, Miguel Martín.

El Jazzaldia cerró este domingo cinco días de música con menos conciertos, menos escenarios y el aforo reducido. Este lunes, en el que tocaba hacer balance, Martín ha adelantado ya algunas novedades de la 56 edición, como los pianistas Herbie Hancock y Brad Mehldau y el cantante Gregory Porter, bien conocidos por el público donostiarra.

El vibrafonista etíope Mulatu Astatke, el multiinstrumentista francés Yann Tiersen, compositor de bandas sonoras como la de "Amélie", y la joven saxofonista neoyorquina Lakecia Benjamin son otros nombres confirmados para 2021.

También acudirán músicos anunciados para este año antes de declararse la pandemia y que finalmente no pudieron viajar a San Sebastián, como los cantantes Cecile McLorin-Salvant y Kurt Elling, aunque éste con un proyecto diferente con el guitarrista Charlie Hunter, además de la pianista japonesa Hiromi, León Benavente y Vintage Trouble.

Se recupera igualmente a Simple Minds, que en este 2020 debería haber inaugurado el Jazzaldia desde el Escenario Verde de la playa, uno de los espacios que no se han instalado en esta ocasión.

Con Heineken, que por primera vez desde hace ya varios años ha dejado de ser el patrocinador principal, están ya sentados los organizadores del Festival "para dar forma a la colaboración de 2021", ha dicho Martín.

En 2022 se recuperará a John Zorn, que con sus dos cuartetos Masada iba a ser uno de los protagonistas de este anómalo 55 Jazzaldia, en el que se ha contado con músicos más cercanos, con los que el Festival "ha logrado una intensidad de 13 sobre 10", ha asegurado Martín.

Esa altísima nota se la ha otorgado el responsable del Festival a Mariza, la cantante de fados portuguesa que el sábado "puso a todos la piel de gallina", a Silvia Pérez Cruz y Marco Mezquida, que extendieron su concierto en 45 minutos, y al saxofonista y clarinetista vascofrancés Michel Portal con su "despliegue de energía musical", entre otros.

Chano Domínguez, Jorge Pardo e Iñaki Salvador, los tres galardonados con el premio Donostiako Jazzaldia de la edición, demostraron mantenerse "a un nivel extraordinario", ha recalcado Martín, quien ha afirmado que es difícil encontrar una actuación "que bajara de 10".

Sería "una enorme injusticia", ha añadido, no destacar tres propuestas encabezadas por mujeres, las de Matilda, Sara Mansilla y Les Fous, que han tenido su sitio en las terrazas del Kursaal, donde como el resto de escenarios se han reducido los aforos.

El Jazzaldia ha conseguido una recaudación un tercio por encima de sus cálculos previstos. Se han contabilizado algo más de 10.000 espectadores en los espacios de pago, lo que viene a corresponderse a la reducción del 50 % del aforo.

Para muchos músicos, y mucha gente del público, esta edición ha sido la de la vuelta a las actuaciones en directo tras el confinamiento y el fin del estado de alarma. "Eso ha cargado de emoción todos los escenarios", ha subrayado Martín.