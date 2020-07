El Gobierno de Nicaragua expresa dudas sobre la nacionalidad de ciudadanos varados

La vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 27 jul (EFE).- El Gobierno de Nicaragua expresó este lunes sus dudas sobre la nacionalidad de cientos de nicaragüenses que permanecen varados en otros países, especialmente del otro lado de la frontera con Costa Rica, a causa de la pandemia de la COVID-19.

"Tenemos que verificar siempre, en primer lugar, que las personas que están llegando sean realmente nicaragüenses, con sus documentos, con su identificación, y luego la prueba de COVID-19 negativa", dijo la vicepresidenta del país, Rosario Murillo, a medios oficiales.

Desde el pasado día 18, más de 400 ciudadanos de Nicaragua que perdieron sus medios de vida en Costa Rica se mantienen junto a la línea fronteriza que divide a ambos países, a la espera que de las autoridades nicaragüenses les permitan el ingreso, pero estas no los dejan volver sin demostrar la prueba negativa de coronavirus, según ha denunciado el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

Otros 80 nicaragüenses se encuentran en la frontera de Guatemala con Honduras, a la espera de que el Gobierno de su país les permita ingresar, mientras son asistidos por organizaciones humanitarias guatemaltecas y hondureñas.

La actitud del Gobierno de Daniel Ortega ha sido criticada por organismos defensores de los derechos humanos, tanto costarricenses como de Nicaragua, así como internacionales, que alegan, además, una violación a la Constitución.

"Son normativas internacionales, cuidar la salud de las familias, de las comunidades, un modelo de salud familiar, presencial, comunitaria que tenemos en nuestra Nicaragua, gracias infinitas a Dios", explicó, por su lado, Murillo.

No obstante, minutos después del discurso de la vicepresidenta nicaragüense, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) publicó en sus redes sociales que, "en virtud del derecho internacional, toda persona tiene derecho a regresar a su país de origen, incluso durante una pandemia".

DENUNCIAN ABUSO ESTATAL

Un reclamo similar hizo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), uno de los organismos a los que el Gobierno de Nicaragua ha impedido que brinde asistencia a los varados, según han denunciado.

Según el Colectivo de Derechos Humanos, los nicaragüenses en la frontera de Costa Rica llevan nueve días "sin alimentos, sin acceso a agua potable, aglomerados, expuestos al sol y a la lluvia, sin poder bañarse, y con acceso a un único sanitario".

La organización también denunció que "agentes de la Dirección de Operaciones Especiales (DOE, de Nicaragua) ejercen violencia contra las personas sobre la línea fronteriza", y los vocerao de los nicaragüenses en la frontera "fueron amenazados, forzándolos a retornar y solicitar protección internacional a Costa Rica".

El Colectivo sostuvo que "fuerzas policiales nicaragüenses alientan a los ciudadanos pasar por puntos ciegos", donde arriesgan sus vidas o son detenidos por el Ejército de Nicaragua, quienes en algunos casos son regresados a Costa Rica.

"Exigimos que dejen entrar a estas personas, la prueba negativa de COVID-19 para regresar al país es constitucional", reclamó el Colectivo.

Las autoridades de Nicaragua solamente permiten el ingreso de nacionales que demuestren no estar infectados con COVID-19, y garanticen que tienen pagado el transporte que los llevará directamente a su casa, donde deben pasar 14 días bajo cuarentena.

Los organismos de defensores de los derechos humanos sostienen que la medida es inconstitucional, ya que, según la legislación local, ningún nicaragüense tiene impedimentos para retornar a su país, y su salud debe ser garantizada por el Gobierno de Nicaragua.

Hasta inicios de julio, más de 1.500 nicaragüenses permanecían varados en países vecinos, el mar Caribe y en territorio marítimo europeo, aunque una parte ya ha vuelto al país, tras cumplir con los requisitos.