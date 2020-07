El exmandatario malasio se enfrenta al primer fallo por un caso de corrupción en el 1MDB

EFE/EPA/AHMAD YUSNI /Archivo

Bangkok, 27 jul (EFE).- El ex primer ministro de Malasia Najib Razak conocerá este martes el fallo sobre el primer juicio en su contra por una mega trama de corrupción internacional vinculada al desfalco del fondo estatal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Está previsto que Najib, en libertad bajo fianza, acuda mañana a la vista en el Tribunal Supremo de Kuala Lumpur, que de pronunciarse en su contra podría posponer el anuncio sobre la posible condena.

La resolución del primer proceso, que todavía podría ser apelada por ambas partes, ha levantado una gran expectativa entre los medios nacionales e internacionales, pero verán limitada su presencia por las estrictas medidas contra la pandemia de la COVID-19.

El ex primer ministro, sobre quien penden un total de 42 cargos de corrupción, y sus asociados desviaron a sus cuentas privadas 4.500 millones de dólares (3.840 millones de euros) procedentes del brazo inversor del Estado malasio, un escándalo que propició su caída del poder en 2018.

El dinero saqueado se utilizó supuestamente para comprar propiedades inmobiliarias, sufragar los onerosos gastos de Najib y su mujer e incluso para financiar la exitosa película protagonizada por Leonardo DiCaprio, "El lobo de Wall Street".

El exmandatario, que gobernó el país desde abril de 2009 a mayo de 2018, niega los cargos y asegura que fue engañado por el empresario malasio Jho Low, quien permanece huido de la justicia. Según Najib, Low le dijo que los ingresos en la cuenta corriente del político procedían de donaciones del antiguo rey de Arabia Saudí.

SENTENCIA SOBRE EL PRIMER JUICIO

Este primer juicio, que comenzó el 3 de abril de 2019, gira en torno a tres transferencias de un total de 42 millones de ringgit (9,88 millones de dólares o 8,44 millones de euros) de SRC International, filial del 1MDB, a las cuentas privadas de Najib, quien por este proceso afronta tres cargos de lavado de dinero, tres de abuso de confianza y otro de abuso de poder.

De ser hallado culpable el exdirigente, en libertad bajo fianza, se desconoce cuándo será anunciada la condena, con penas máximas de entre 15 y 20 años por cada cargo.

Conforme al alegato de defensa de Najib, varias "circunstancias y eventos" le llevaron a suponer que Jho Low contaba con vínculos con la casa real saudí y que le llevaron a creer que los fondos ingresados en sus cuentas procedían de una donación del propio rey Abdulá bin Abdelaziz, fallecido en 2015.

Mientras, la fiscalía sostiene que el exprimer ministro conocía todos los movimientos y se benefició conscientemente de ellos.

Low, quien es reclamado por la justicia malasia y estadounidense, se encuentra en paradero desconocido y, a través de la firma de abogados que le representan, niega cualquier delito.

LA MAYOR TRAMA DE CORRUPCIÓN DE MALASIA

La trama de corrupción de 1MDB salió a la luz en 2015, cuando una investigación periodística expuso el desvío multimillonario desde el fondo estatal a las cuentas privadas de Najib, fundador del fondo y por entonces primer ministro de Malasia.

El político, de 67 años, se apropió supuestamente de unos 2.600 millones de ringgit (al cambio actual, 611 millones de dólares o 522 millones de euros), según denunciaron en un trabajo conjunto el portal Sarawak Report y el diario The Wall Street Journal.

El caso de corrupción contribuyó a la derrota en las elecciones de mayo de 2018 de Najib y desde entonces vio como el gobierno de su antiguo mentor, Mahathir Mohamad, logró sentarlo en el banquillo de los acusados.

Najib creó 1MDB en 2009, año en el que asumió la jefatura del gobierno, para atraer inversión extranjera y crear un distrito financiero en Kuala Lumpur, pero este acabó acumulando una deuda de 42.000 millones de ringit (unos 9.880 millones de dólares o 8.440 millones de euros, al cambio actual).

Además de Malasia y Estados Unidos, otros países, entre ellos Suiza y Singapur, continúan con las pesquisas sobre la malversación del fondo estatal malasio.