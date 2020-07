El defensa uruguayo Gastón Silva acusa a Independiente de extorsión

Silva (d), de 26 años, publicó una carta en su cuenta de Twitter titulada "De la negación de la realidad a la extorsión", en la que relata los conflictos económicos que tiene con el club y explica porqué se considera jugador libre. EFE/Juan Ignacio Roncoroni/Archivo

Buenos Aires, 27 jul (EFE).- El defensa uruguayo Gastón Silva acusó este lunes de extorsión a Independiente, su último club, y denunció que la institución "no ha cumplido los compromisos económicos asumidos".

Silva, de 26 años, publicó una carta en su cuenta de Twitter titulada "De la negación de la realidad a la extorsión", en la que relata los conflictos económicos que tiene con el club y explica porqué se considera jugador libre.

"Durante más de medio año de trabajo no he cobrado en debida forma mi remuneración laboral", afirmó Silva.

"El club me inicia una contrademanda por U$S 8.000.000. Era previsible, incluso anunciado. Pretende generar temor en los clubes que puedan estar interesados en contratarme. El terrorismo de mercado. Quizá lo logren, no lo sé", añadió.

Silva sostuvo que "el club utiliza esta demanda" para forzarlo "a arreglar bajo condiciones abusivas".

"Y si eso me impide continuar mi carrera hasta que la FIFA me dé la razón, entonces esperaré. No me parece justo regalar mi trabajo ni el dinero de mi familia en el marco de una extorsión", añadió el exjugador del Defensor Sporting, el Torino y el Granada.

También remarcó que otros jugadores y trabajadores de la institución tienen o tuvieron problemas para cobrar sus salarios.

Silva, que llegó al club a mediados de 2017, resaltó varias veces que el problema es con los directivos del club, calificó a Independiente como "una gran institución" y le agradeció a los hinchas por el cariño recibido.