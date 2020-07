El BCE ampliará hasta enero de 2021 el veto al pago de dividendos de la banca

EFE/ Ronald Wittek/Archivo

Madrid, 27 jul (EFE).- El Banco Central Europeo (BCE) ampliará hasta el 1 de enero de 2021 su recomendación a los bancos para que no paguen dividendo a sus accionistas ante las dudas de cómo evolucionará la crisis económica provocada tras la pandemia del coronavirus, según han informado a Efe fuentes financieras.

El organismo supervisor ha trasladado a última hora de esta tarde a las entidades financieras su intención de hacer pública esta decisión mañana martes, cuando dé a conocer los resultados de las pruebas sobre la capacidad del sector europeo ante la crisis generada por la COVID-19.

Hasta el momento la recomendación que el BCE hizo en marzo a las entidades para no pagar dividendo, que se entiende en cualquier caso como una obligación a no hacerlo, era aplicable hasta octubre de este año.