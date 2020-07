Diputados del Parlacen por Guatemala se oponen a la jura de los hijos de Martinelli

En la imagen, los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli. EFE/Esteban Biba

Guatemala, 26 jul (EFE).- Tres diputados guatemaltecos del Parlamento Centroamericano manifestaron este domingo su rechazo a la jura de dos hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) como legisladores suplentes del ente regional, lo que supuestamente les daría inmunidad ante las acusaciones de Estados Unidos en su contra por lavado de dinero.

Las agrupaciones políticas de oposición Semilla, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- y Winaq indicaron en un comunicado de prensa conjunto que sus respectivos diputados al Parlamento Centroamericano se oponen "rotundamente" a la juramentación de ambos hermanos y que "dicho acto" podría "encuadrar en fraude de ley".

Los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente Martinelli, fueron detenidos el pasado 7 de julio en Guatemala por una orden de extradición en su contra de Estados Unidos, bajo los cargos de lavado de dinero.

Ambos habían sido electos en 2019 como diputados suplentes al Parlamento Centroamericano por Panamá, pero no fueron juramentados por lo que según diversas fuentes carecen de inmunidad como legisladores del ente regional.

La juramentación al Parlamento Centroamericano supuestamente les garantizaría la inmunidad buscada a Luis Enrique y Ricardo Alberto para esquivar las acusaciones y detención en su contra, aunque fuentes consultadas en Guatemala ven poco probable su liberación incluso en tal caso frente al pedido de extradición de Estados Unidos.

"Juramentarlos en estas circunstancias pretende que ellos eludan sus responsabilidades judiciales en el ámbito penal", aseguró el comunicado firmado este domingo por los diputados guatemaltecos Gerardo Guerrero Garnica, de Semilla; Lily Escobar Anleu, de la URNG, y Amílcar Pop Ac, de Winaq.

Guerrero Garnica, Escobar Anleu y Pop Ac añadieron que, "si bien es cierto" que los hermanos Martinelli fueron "electos popularmente", ambos "de forma negligente omitieron ser juramentados en agosto de 2019".

La decisión de juramentar o no a los hijos de Martinelli está en manos de la bancada panameña al Parlacen, compuesta por 20 diputados.

"Exhortamos a la junta directiva del Parlamento Centroamericano a hacer conocimiento de la bancada de Panamá las posibles consecuencias jurídicas y políticas que conllevaría la hipotética juramentación de los hermanos Martinelli Linares", concluyeron los diputados guatemaltecos de oposición.

Los hermanos Martinelli Linares fueron detenidos el 7 de julio en Guatemala cuando pretendían retornar a su país en un vuelo privado. Ambos argumentaron, sin éxito ante las autoridades, que contaban con inmunidad como diputados electos al Parlacen por Panamá, por lo que supuestamente no podían ser detenidos.

Tras su captura, las autoridades los enviaron el 10 de julio a prisión preventiva a la cárcel del cuartel militar Mariscal Zavala, al noreste de Ciudad de Guatemala, donde se encuentran tras las rejas alrededor de 250 personas, la mayoría reos de alto perfil acusados por corrupción como el expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina (2012-2015) y donde se han registrado dos muertes por la COVID-19.

Los dos hijos de Martinelli fueron arrestados en Guatemala a petición de un tribunal de Nueva York (EE.UU.), por corrupción en la trama de la constructora brasileña Odebrecht, y están a la espera de definir si situación jurídica con respecto a la extradición.

Ambos están acusados de intermediar entre 2009 y 2014 en el pago de 28 millones de dólares por parte de Odebrecht a un exfuncionario panameño de alto rango, según el Departamento de Justicia estadounidense.

Ricardo Alberto Martinelli Linares, de 40 años, y Luis Enrique, de 38, se encontraban en paradero desconocido desde hace aproximadamente un año hasta su captura en Guatemala antes de tomar un vuelo de vuelta a su país.

La agrupación política Winaq fue fundada por la líder indígena y premio Nobel de la Paz en 1992, Rigoberta Menchú.