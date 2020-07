Coronavirus.- Vietnam inicia la evacuación de casi 80.000 personas de Da Nang tras detectar un nuevo brote de COVID-19

28/11/2019 El primer ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc POLITICA INTERNACIONAL -/YNA/dpa



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



Las autoridades de Vietnam han iniciado la evacuación de cerca de 80.000 personas de la ciudad de Da Nang y sus alrededores, a raíz de un nuevo brote de coronavirus detectado en esta parte del país, tras cerca de cien días sin transmisiones comunitarias.



La Autoridad de Aviación Civil de Vietnam (CAAV) ha ordenado a las aerolíneas que incrementen el número de vuelos desde la ciudad, un popular destino turístico, para sacar de la misma a estas personas, según ha informado el portal vietnamita de noticias VNExpress.



Así, el organismo ha dado permisos a las aerolíneas Bamboo Airways, Pacific Airlines y Vietjet Air para operar más vuelos, una decisión que está a la espera de la aprobación del Ministerio de Transportes.



En este sentido, el presidente de la CAAV, Dinh Viet Thang, ha hecho hincapié en la necesidad de acelerar el proceso debido a que los pasajeros que quieren abandonar la ciudad podrían quedarse sin dinero o alojamiento.



Las autoridades vietnamitas han confirmado este mismo lunes otros once casos de coronavirus durante las últimas 24 horas. Los contagios son siete pacientes y cuatro miembros del personal médico del Hospital de Da Nang.



La situación ha llevado al Gobierno a volver a imponer nuevamente restricciones en la ciudad, incluida una prohibición de las reuniones de más de 20 personas en espacios públicos, a excepción de escuelas, hospitales y oficinas.



Asimismo, las autoridades han recomendado a la población que permanezca en sus viviendas y han ordenado el cierre de los negocios no esenciales, así como la cancelación de ceremonias religiosas, festivales y eventos deportivos.



"Tenemos que ser decididos, ya que, si no, fracasaremos en esta campaña contra la pandemia", ha argumentado el primer ministro vietnamita, Nguyen Xuan Phuc. "No hemos hablado sobre un confinamiento en Da Nang, pero deben aplicarse medidas de distanciamiento social", ha remachado.