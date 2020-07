Coronavirus.- Reino Unido aconseja evitar todo viaje no esencial a España, incluidas las islas Canarias y Baleares

17/07/2020 Boris Johnson en una rueda de prensa sobre el coronavirus en Londres POLITICA INTERNACIONAL Andrew Parsons/No10 Downing Stre / DPA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Reino Unido ha actualizado este lunes sus recomendaciones de viaje y ha aconsejado evitar todo viaje no esencial a España, incluidas las islas Canarias y Baleares, a causa de los "riesgos" que supone la situación de la pandemia de coronavirus en el país.



"Este consejo se fundamenta en las pruebas sobre el aumento de casos de COVID-19 en muchas regiones, pero particularmente en Aragón, Navarra y Cataluña, que incluyen las ciudades de Zaragoza, Pamplona y Barcelona", ha señalado el Ejecutivo británico en su comunicado.



Así, ha dicho que "no aconseja a los que ya están en España que se vayan en estos momentos" y ha recomendado a estos turistas que "sigan los consejos de las autoridades locales sobre cómo protegerse mejor a ellos mismos y a otros, incluida cualquier medida que pongan en marcha para controlar el virus".



El Gobierno británico ha recalcado además que aquellas personas que vuelvan al país desde España tendrán que entrar en cuarentena, si bien ha reiterado que la recomendación de viaje no supone un consejo para "acortar" la visita".



El comunicado ha sido publicado horas después de que el embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliot, asegurara que "hoy por hoy" la cuarentena de catorce días decretadas por las autoridades afectaba a todo el territorio nacional, excluyendo así corredores o excepciones con las islas Canarias y Baleares.



En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, el diplomático admitió que hay conversaciones continuas tanto con los gobiernos regionales como con el central, pero "hoy por hoy" la situación es la de la cuarentena generalizada para todas las personas procedentes de España.