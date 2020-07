Coronavirus.- Kenia prorroga 30 días el toque de queda nocturno por el aumento de casos de coronavirus

15/03/2020 El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta POLITICA INTERNACIONAL Dennis Sigwe/SOPA Images via ZUM / DPA



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha anunciado este lunes una prórroga de 30 días del toque de queda nocturno a causa del incremento de los casos de coronavirus, si bien ha descartado por ahora imponer un confinamiento.



Kenyatta ha detallado que el toque de queda seguirá en pie entre las 21.00 y las 5.00 horas (hora local) y ha defendido que un confinamiento no sería beneficioso, al tiempo que ha apelado a la responsabilidad individual para contener la propagación de la pandemia.



El mandatario keniano ha indicado además que las universidades no reabrirán sus puertas hasta enero de 2021 y ha recalcado que las ceremonias religiosas podrán seguir celebrándose, si bien entre firmes medidas de seguridad, según ha recogido el diario 'The Nation'.



Así, ha manifestado que estos actos podrán durar únicamente una hora, contar con un máximo de cien fieles y excluir a personas de menos de trece años o más de 58. "La dura realidad es que estamos en guerra con un enemigo invisible y, en la guerra, no debe haber piedad por parte de ninguna de las partes", ha argumentado.



"Hemos visto cómo se cavan fosas para decenas de miles de personas y hemos presenciado entierros en soledad. Hemos visto imágenes de entierros durante la noche. No podemos permitir que este sea nuestro destino en Kenia", ha remachado.



El Ministerio de Sanidad del país africano ha confirmado este mismo lunes otros 440 casos de coronavirus y cinco fallecidos durante el último día, lo que sitúa los totales en 17.975 y 285, respectivamente. Otras 7.833 personas han superado hasta ahora la COVID-19, la enfermedad provocada por el nuevo coronavirus.