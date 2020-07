Coronavirus.- Duterte asegura que su gestión de la pandemia de coronavirus ha evitado millones de contagios

11/09/2018 Rodrigo Duterte POLITICA ASIA INTERNACIONAL FILIPINAS ELOISA LOPEZ / LEAN DAVAL JR



MANILA, 27 (DPA/EP)



El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha defendido este lunes su gestión frente a la pandemia del coronavirus originado en la ciudad china de Wuhan y ha subrayado que ha permitido evitar hasta 3,5 millones de contagios.



En su discurso sobre el Estado de la Nación ante el Parlamento, Duterte ha reclamado a todos los filipinos que colaboren en la lucha contra el coronavirus y en los esfuerzos para recuperar una economía marcada por el confinamiento.



"Cuando nos golpeó la pandemia, decidí dar prioridad a las vidas frente a otras consideraciones", ha indicado, en una sesión conjunta del Senado y la Cámara de Representantes que solo ha contado con la presencia de unos pocos parlamentarios.



"Según los expertos, las intervenciones del Gobierno han evitado entre 1,3 millones y 3,5 millones de contagios", ha destacado. "Para mí, aunque los números fueran mucho más bajos, todavía habrían valido la pena los sacrificios que hemos hecho", ha asegurado.



El Ministerio de Sanidad ha confirmado 1.657 casos nuevos de coronavirus este lunes, lo que eleva el balance a más de 82.000 personas contagiadas y 1.945 víctimas mortales. El Gobierno de Filipinas impuso a mediados de marzo un confinamiento en Luzón, la isla más poblada del archipiélago y donde se encuentra Manila, así como en otras zonas de alto riesgo de contagio, en el marco de las medidas para frenar la pandemia.



El 1 de junio, el Ejecutivo comenzó a rebajar las restricciones, permitiendo la reapertura de centros comerciales y oficinas privadas, así como la reactivación del transporte público pero con limitaciones de aforo.



"Sé que el pueblo filipino se ha sacrificado mucho pero no hemos tenido otra opción que la de trabajar juntos para hacer más incluso", ha proclamado Duterte. "Debo admitir que nuestras acciones han estado lejos de la perfección y que podría haber mejoras", ha explicado el mandatario filipino, antes de hacer hincapié en que el Gobierno al completo "no parará" hasta que las cosas vuelvan a la normalidad.



Entre la preocupación por la situación económica derivada del confinamiento y por la posibilidad de que la coyuntura lleve a un aumento de los crímenes, Duterte ha dejado claro que mientras él sea el presidente del país "nunca podrá haber un ola desmedida de crímenes en ninguna de las ciudades". "No lo permitiré", ha subrayado.



ULTIMÁTUM A DELINCUENTES



El presidente de Filipinas ha advertido a los delincuentes de que, si vuelven a "los viejos modos", "habrá de nuevo un montón de muertos". "Eso es seguro. Yo les perseguiré", ha apostillado.



Coincidiendo con el discurso de Duterte, miles de personas se han manifestado en el campus Diliman de la Universidad de Filipinas, en el suburbio de Ciudad Quezón, en la capital del país, para protestar contra la gestión del mandatario a pesar de las restricciones que siguen vigentes por la pandemia.