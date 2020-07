Coronavirus.- Corea del Sur asegura que el desertor que volvió a Corea del Norte no está contagiado con coronavirus

23/06/2020 El presidente de Corea del Sur, Moon Jae In. POLITICA INTERNACIONAL -/YNA/dpa



MADRID, 27 (EUROPA PRESS)



El Ministerio de Sanidad de Corea del Sur ha asegurado este lunes que el desertor norcoreano que supuestamente regresó este fin de semana a Corea del Norte no está contagiado de coronavirus porque no consta que hubiera enfermado ni que hubiera tenido contacto con contagiados, según informa la agencia de noticias surcoreana Yonhap.



El domingo, los medios oficiales de Corea del Norte informaron de la llegada a Kaesong de un desertor norcoreano procedente de Corea del Sur y señalaron que llegó contagiado de coronavirus, por lo que las autoridades decretaron medidas de confinamiento en esa localidad.



"La persona no está registrada como paciente de COVID-19 ni está clasificada como una persona que tuviese contacto con pacientes del virus", ha afirmado este lunes Yoon Tae Ho, un alto cargo del Ministerio de Sanidad de Corea del Sur, en una comparecencia ante la prensa surcoreana.



Yoon ha dicho que el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Corea del Sur (KCDC) ha realizado test de coronavirus a dos personas que tuvieron contacto estrecho con el desertor y que el resultado fue negativo en ambos casos.



Por su parte, el Ejército de Corea del Sur ha señalado que cree que el desertor cruzó la frontera nadando desde la isla de Gwanghwa, después de pasar por un desagüe bajo los alambres de púas para escapar del control de los guardias fronterizos surcoreanos.