Contagio por aire, el riesgo para los sistemas de climatización

(Bloomberg) -- El antiguo mundo del aire acondicionado y la ventilación está de repente bajo los reflectores.

Ante una investigación que muestra que el coronavirus puede propagarse a través del aire compartido, los administradores de propiedades se apresuran a actualizar los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado antes de reabrir los edificios. Eso está llevando a costosas actualizaciones para equipos que ejércitos de profesionales solían dar por sentado.

Los especialistas en construcción están estudiando qué tan bien los filtros de servicio pesado bloquean los microbios y están considerando instalar sistemas que usan luz ultravioleta o partículas cargadas eléctricamente en los conductos para matar el virus. Empresas como Honeywell International Inc., Carrier Global Corp. y Trane Technologies Plc se están beneficiando del aumento de la demanda, ofreciendo de todo, desde sensores de monitoreo de aire hasta máquinas de filtro portátiles para ayudar a compensar las deficiencias en la ventilación.

“Cada edificio tendrá algún tipo de solución. ¿Va a ser 100%? No”, dice Hani Salama, jefe de la rama de Nueva York de la Asociación de propietarios y gerentes de edificios. “Pero va a ser mejor de lo que tienen ahora, y ayudará a mitigar algunos de estos problemas de transmisión por el aire que todos temen”.

Gran parte de la preocupación por los edificios se ha centrado en si el virus puede propagarse a través de las superficies, lo que ha llevado a remedios como nuevos procedimientos de limpieza, galones de desinfectante para manos y puertas y accesorios de baño sin contacto. Sin embargo, más de 200 investigadores han instado a la Organización Mundial de la Salud a reconocer que la enfermedad puede propagarse a través de las corrientes de aire.

Un estudio realizado esta primavera por investigadores de la Universidad de Oregón encontró la presencia del virus en una cuarta parte de los sistemas de climatización en hospitales que trataban a pacientes con covid-19. Los hallazgos sugieren el potencial de transmisión por el aire compartido desde lugares separados de la persona infectada, dijeron los autores.

No todos los expertos están de acuerdo. El virus se diluiría y se pudriría incluso si entrara en los conductos de aire, asegura Edward Nardell, profesor de la Universidad de Harvard que investiga la transmisión por aire. Está más preocupado por las personas que regresan a edificios con circulación de aire inadecuada, lo que puede permitir que el virus permanezca en una habitación.

Para los propietarios de edificios, abundan las compensaciones. Es mejor dejar entrar más aire fresco, pero eso ejerce presión sobre el enfriamiento o el calentamiento. Los filtros densos que atrapan más microbios son codiciados, pero pueden ahogar el flujo de aire y empeorar la ventilación si los ventiladores de un edificio no son lo suficientemente potentes. Y la mayoría de las soluciones requieren más consumo de energía.

Los productos de seguridad para edificios están demostrando ser un punto brillante para las ventas de compañías como Honeywell, que cuenta con tecnología para “entrada sin fricción”, toma automática de temperatura y sensores que monitorean la calidad del aire. Carrier, que se especializa en aire acondicionado, calefacción y ventilación e informa ganancias esta semana, ha visto sus acciones aumentar a más del doble desde su separación en marzo de la antigua United Technologies Corp.

“Estamos viendo una gran demanda”, dice Manish Sharma, director de tecnología de la unidad de tecnologías de construcción de Honeywell. “Todos quieren ver cómo pueden volver a los negocios”.

Filtros, depuradores

Las actualizaciones de aire acondicionado son una prioridad para los propietarios, dijo Salama, de la asociación de Nueva York, aunque no está claro cuándo regresarán los empleados de oficina. Su compañía, Capital Properties, está cambiando 900 filtros de aire acondicionado en sus dos edificios de oficinas de Manhattan por el doble del precio que normalmente pagaría.

Muchos de los métodos para reducir los patógenos han existido durante años, como la luz UV y la ionización bipolar, que libera átomos cargados eléctricamente que se unen y neutralizan virus y bacterias. Esas tecnologías se orientaron más a los hospitales que a los edificios comerciales, con más énfasis en ahorrar energía que en matar gérmenes. Eso está cambiando ahora.

Allan Reagan, director ejecutivo de Flix Brewhouse, adoptó protocolos elaborados para desinfectar y crear distanciamiento social en sus 10 salas de cine. A medida que el riesgo de propagación por el aire llamaba más la atención, contrató a Trane Technologies para instalar ionización bipolar en las 87 salas de proyección de la compañía, a US$1.500 por aparato.

Un estudio que muestra que el sistema mata hasta el 99% de los patógenos convenció a Reagan, y Flix Brewhouse abrió en San Antonio al público durante dos semanas para probar el sistema. Dijo que el lugar tenía alrededor de 700 visitantes, incluidos 50 empleados, y no ha oído hablar de ningún caso de covid que surgiera allí. Todos los teatros de Flix están cerrados por ahora, principalmente debido a la falta de nuevas películas de Hollywood, dijo.

“Lo probamos, declaramos la victoria y volveremos cuando tengamos un buen contenido”, dijo Reagan. “Mientras tanto, vamos a adaptar nuestros otros teatros. Entonces, cuando vuelvan a abrir, tendremos esta tecnología en todo el circuito”.

Fredric Lubit, un dentista con dos consultorios en Nueva Jersey, compró cuatro depuradores de aire Carrier OptiClean a US$4.500 cada uno. La máquina, que se parece a un archivador alto, aspira aire a través de un filtro de partículas de alta eficiencia (HEPA). También compró una máquina de US$10.000 por cada oficina que satura una habitación con luz ultravioleta durante dos minutos para destruir los microbios.

Carrier comenzó a diseñar el OptiClean en marzo, ensamblando la parte interior de un sistema de calefacción residencial con un ventilador y un motor más grandes, junto con otras partes. El producto inicialmente estaba dirigido a hospitales, pero ahora la demanda proviene de escuelas y pequeñas oficinas, afirma Chris Nelson, presidente de la unidad de climatización de Carrier, quien declinó proporcionar números de ventas.

No está claro si el virus podría abrirse paso. Si bien los estudios han demostrado que los filtros HEPA pueden bloquear partículas tan pequeñas como 0,1 micras, lo suficiente para las partículas de coronavirus que pueden flotar en el aire, la clasificación de los filtros de servicio pesado es solo para partículas del tamaño de 0,3 micras, según un artículo del 9 de julio de la firma consultora McKinsey & Co.

Para Lubit, el gasto sigue valiendo la pena.

“No se puede poner precio a su salud, la salud de su personal y, en mi caso, la salud de los pacientes”, dice.

